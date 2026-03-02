lunes 2 de marzo 2026

San Juan, en el top 3 de las más calurosas: cuándo llegaría el viento y ¿habrá tormentas?

La provincia alcanzó los 39,2°C y quedó tercera en el ranking nacional del SMN. Rige alerta amarilla por fuertes ráfagas para la noche y madrugada, con probabilidad de tormentas aisladas y un marcado descenso de temperatura desde el martes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tiempo en San Juan: preparate para una semana con calor y humedad

Tiempo en San Juan: preparate para una semana con calor y humedad

Emiten alerta meteorológica amarilla en distintas zonas de San Juan por viento y tormentas.
San Juan bajo alerta: viento, tormentas y descenso de la temperatura
El podio del calor lo encabezó Presidencia Roque Sáenz Peña con 40°C, seguido por Resistencia con 39,6°C. Detrás de San Juan se ubicaron Las Lomitas (38,8°C) y Santiago del Estero (38,7°C).

Alerta amarilla por viento: cuándo cambia

En paralelo al intenso calor, el SMN emitió un alerta amarillo por viento para la noche de este lunes y la madrugada del martes. Las zonas alcanzadas son 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, la zona baja de Pocito, la zona baja de Rivadavia y la zona baja de Sarmiento.

De acuerdo al organismo, el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades de entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden superar los 75 km/h.

A partir de la tarde o noche de este lunes 2, el viento rotará al sector sur, con intensidades similares, marcando el ingreso de aire más fresco. En tanto, sobre las zonas cordilleranas de Mendoza y del sur sanjuanino, se prevén vientos del oeste entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

¿Hay chances de tormenta?

El pronóstico oficial indica tormentas aisladas con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40% para la tarde y noche del lunes, extendiéndose a la madrugada del martes.

Según el parte extendido, tras la jornada sofocante de este lunes, el martes llegará con un marcado descenso térmico: la mínima rondará los 19°C y la máxima no superaría los 29°C. El miércoles la mínima podría bajar hasta los 15°C, consolidando el alivio tras varios días de calor intenso.

