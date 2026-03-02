lunes 2 de marzo 2026

Reclamo salarial

Los gremios docentes marcharon por el centro sanjuanino

En el marco de un paro nacional, UDAP, UDA y AMET unificaron su reclamo en una movilización que culminó frente al Centro Cívico. Las negociaciones con el Gobierno pasaron a un cuarto intermedio hasta el miércoles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En una jornada marcada por el inicio del ciclo lectivo a nivel nacional, los gremios docentes de San Juan realizaron este lunes una masiva movilización por las calles cercanas al Centro Cívico y en Casa de Gobierno para exigir mejoras en sus salarios. La medida de fuerza, que se dio en coincidencia con el paro convocado por la CGT y CTERA, mostró unidad entre los tres sindicatos mayoritarios de la provincia: UDAP, UDA y AMET.

La marcha se organizó con diferentes puntos de concentración que luego convergieron en una columna unificada. Los afiliados de AMET partieron desde su sede sindical, mientras que la Unión Docentes Argentinos (UDA) se concentró en la Casa de Sarmiento y UDAP hizo lo propio desde su institución. El punto de encuentro clave fue la intersección de las calles Salta y Avenida Libertador, desde donde todos los sectores marcharon juntos hacia el edificio gubernamental.

Karina Navarro, secretaria general de UDA, explicó durante la movilización que la decisión de salir a las calles fue conjunta debido a que "la problemática para la docencia es la misma" y subrayó que "el problema es el mismo, no alcanza para llegar a fin de mes". Respecto al impacto de la medida de fuerza en las instituciones educativas, la dirigente gremial remarcó que las escuelas estaban "vacías, no cerradas", reflejando un alto nivel de acatamiento.

El conflicto se centra en pedidos en todo el país de mejores condiciones laborales y en San Juan en el rechazo a la última oferta salarial del Ejecutivo Provincial, que consistía en un incremento del 5% para marzo y otro 5% para junio, además de sumas por equipamiento docente y ayuda escolar. Los sindicatos consideran insuficiente esta propuesta frente a la inflación acumulada.

Navarro detalló que los gremios habían planteado oralmente la necesidad de un aumento del 12% para recuperar la pérdida del índice de precios al consumidor (IPC) de los meses previos, pero que el Gobierno se mantuvo firme en su postura inicial.

Tras la movilización y el rechazo de la propuesta el viernes pasado, las autoridades provinciales y los representantes sindicales acordaron un cuarto intermedio. La negociación paritaria se retomará el próximo miércoles 4 de marzo, fecha en la que se espera que el Ministerio de Educación y el de Economía presenten una oferta superadora que permita destrabar el conflicto y normalizar el dictado de clases.

