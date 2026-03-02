lunes 2 de marzo 2026

En Tribunales

La CGT presentó un pedido de inconstitucionalidad ante la Justicia por la reforma laboral

Los tres cosecretarios generales se presentaron en la Justicia con escritos ante los fueros Laboral y Contencioso Administrativo

Por Agencia NA
image

La CGT presentó este lunes en Tribunales un recurso pidiendo que se declare “inconstitucional” la ley de reforma laboral, que recibió sanción definitiva el viernes último en el Senado, mediante escritos que presentó ante el fuero Laboral y ante el Contencioso Administrativo.

“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, afirmó Jorge Sola, uno de los tres cosecretarios generales de la CGT.

Sola (Seguros), junto a los otros dos cosecretarios generales, Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros), presentó su reclamo pese a que la norma aún no fue promulgada por el Poder Ejecutivo. __

FUENTE: Agencia NA

