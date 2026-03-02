Apertura de sesiones: talk show con el kirchnerismo, tango con Trump y una noticia para San Juan

Si algo quedó claro tras el tercer discurso del presidente Javier Milei abriendo las sesiones ordinarias en el Congreso es que la confrontación bañada de épica moral continuará siendo caballito de batalla de La Libertad Avanza, que la alianza con el Estados Unidos de Trump seguirá profundizándose y que se vienen más reformas estructurales, con el foco puesto en ahondar la desregulación y la seguridad punitivista. El prime de la noche fue el ida y vuelta entre Milei y el kirchnerismo, casi convertido en un talk show, en el que hubo todo lo que esperaría un espectador de programas de panelismo. En el medio, un guiño a la minería, a las promesas de inversión que tienen aprobado el RIGI y hasta una comparación con Chile.

El saludo con la vicepresidenta Victoria Villarruel -que estaba vestida de negro, casi de luto- fue como se esperaba: frío y distante. Posteriormente firmó los libros de Diputados y Senadores, cerrando con su popular “viva la libertad, carajo”. El discurso del Presidente duró casi dos horas, en las que selló su compromiso con el argentino que lo vota, remarcando la distancia que lo separa del kirchnerismo y de la política tradicional -aunque en la praxis, este último punto esté lejos de ser confirmado empíricamente-.

No sólo reforzó a sus votantes con las dosis de rock que esperan de él sino que también ofreció una serie de halagos a figuras importantes de su Gabinete, mostrándose compacto frente a una oposición fragmentada, con inquinas internas que no puede terminar de resolver. Lo hizo después de conseguir éxitos legislativos importantes, con una construida mayoría en Senadores que permite avizorar un futuro menos tenso dentro del recinto.

Hubo repaso de la “pesada herencia”, de los indicadores sociales que según Milei hubieran llevado a Argentina a convertirse en Venezuela. A los propios les encanta y celebraron desde los balcones. “Hace dos años estábamos condenados a repetir los mismos errores. Volvemos a mirar el futuro con esperanza. Dejamos de sentirnos como unos perdedores, podemos hacer grande a la Argentina nuevamente”, dijo.

El contrapunto permanente con los legisladores del kirchnerismo y de la izquierda se convirtió en un clásico reversionado de la apertura de sesiones, cada vez más picante y hasta poco elegante. Recargado, Milei trató de ignorantes y burros a los diputados y senadores que le gritaban desde las bancas. Además de pronosticar peores resultados en la Justicia para la líder peronista Cristina Fernández de Kirchner, desmintió la veracidad de los audios que desataron el escándalo en ANDIS por un supuesto entramado de coimas que salpicó a su hermana, Karina Milei. Le pegó a la Justicia Social y deslizó una teoría novedosa sobre el desempleo: “No hay más desocupación, hay más gente que pide trabajo”.

En su tiroteo verbal no quedaron fuera los empresarios a los que viene calificando de prebendarios, entre ellos el hombre de Techint Paolo Rocca, Javier Madanes Quintanilla y Roberto Méndez. Durante su discurso, los acusó de intentar desestabilizar el mercado cambiario. Si nadie supiera qué piensa Milei, sus calificativos a hombres poderosos de la actividad privada argentina podrían acercarlo más al sueño discursivo del peronismo, que al de LLA. A Milei le rindió exponer la trama de una licitación de caños de acero. ¿Será porque la corrupción es sinónimo exclusivo de un partido político dentro del ideario colectivo?

Dos partes del discurso presidencial tuvieron implícitamente a San Juan como protagonista. Destacó las oportunidades del RIGI, que suma 32 proyectos presentados, distribuidos en 11 provincias -San Juan liderando-. Milei adelantó que la intención es que el RIGI no sea una excepción, sino una política de Estado. Posteriormente, recalcó a la minería como factor de desarrollo y le pegó a la oposición. “Si no fuera por cavernícolas como ustedes, sin hacer maravillas sino haciendo como lo hace Chile, la minería nos daría 1.000.000 de puestos de trabajo reales”, disparó.

La hoja de ruta se completó con el anuncio de reformas tributarias (hasta con página web incluida para denunciar aumentos de impuestos provinciales y tasas municipales), modificaciones de fondo al Código Civil, Comercial y también al Penal. “El que las hace las paga”, reiteró ante una audiencia festejante.

En el medio de un contexto internacional complejo, con una fuerte tendencia belicista que ha generado puntos de conflicto en distintos territorios, Milei dejó muy en claro que Argentina continuará profundizando la construcción de una alianza duradera con Estados Unidos. Los spots de Trump, parte de su discurso. Y a eso se le suma el adaptado “Dios bendiga a la Argentina” como punto final de sus palabras.

2026 convulsionado. Nadie espera lo contrario en un mundo con tensiones en escalada. Al cóctel que propone una Guerra Fría versión digital, con luchas de poder cada vez más fuertes, se le suma la intención clara de LLA de profundizar su ánimo reformista y su giro a un país más desregulado. Con la batalla electoral cerca, y una economía recesiva que todavía no despega, todo está por verse. Veremos. Dios bendiga a Argentina.