Qué opinó la dirigencia sanjuanina sobre el discurso anual de Javier Milei

El presidente Javier Milei inauguró el período de sesiones ordinarias con un discurso centrado en reformas estructurales impulsadas desde cada ministerio, el fortalecimiento del equilibrio fiscal y monetario, el endurecimiento del sistema penal y la profundización de la relación con Estados Unidos. En su alocución repasó logros de gestión, cuestionó a la oposición y planteó una agenda de reformas para todo 2026, marcada por la reducción del tamaño del Estado y una visión estratégica de largo plazo. En este contexto, la dirigencia política de San Juan también se expresó sobre la exposición anual del Presidente.

“Creo que está para el psicólogo, no para presidente. Escuche solo al principio, cuando empezó a insultar lo corte. La constitución dice que tiene que ir a rendir cuentas, no a insultar, a agraviar. Le está faltando el respeto a la Constitución, está haciendo politiquería. La política es dialogar, no insultar. No sabe dialogar. Me parece que no es ese el camino”.

José Peluc, diputado nacional por LLA

“La mejor apertura de sesión de la historia argentina. Con verdad, datos y realidad. No hipocresías, buenos modales, pero llenos de corrupción”.

Carlos Jaime Quiroga, diputado nacional por Producción y Trabajo

“Creo que fue un discurso confrontativo con el kirchnerismo, desde un primero momento buscó enrostrarles sus errores, fue efectivo en ese sentido. Es difícil que el kirchnerismo le cuestione algo porque el presidente Milei está informado, maneja mucho dato y eso le dio solidez a su discurso. Creo que fue pragmático”.

Jorge “Coqui” Chica, diputado nacional justicialista

He participado de un hecho institucional de los más importantes que tiene la cámara, que es el discurso del presidente, un discurso que es muy similar a los discursos anteriores, con una marcada a locución de violencia que tiene el presidente con los distintos sectores, especialmente con la oposición, pero con distintos sectores de la sociedad. Otro mensaje que se aleja de lo que hoy los argentinos esperamos después de dos años, extremadamente duro con más de 22,000 empresas que cerraron su puerta miles de hermanos nuestros que han perdido su trabajo, se empobrecieron. La ciudadanía necesita certeza y soluciones concretas y el discurso volvió a apoyarse en promesas futura, en reforma estructurales, en sobre todo aquello que van a seguir asfixiando a toda la sociedad. La realidad golpea todos los días a los comercios, a las pymes, a los trabajadores que ya no pueden sostener ni siquiera el consumo básico. La sociedad no votó para escuchar diagnósticos eternos, sino para para ver resultados palpables en su calidad de vida. Por ese motivo, vamos a continuar interpelando este gobierno, defender el empleo nacional, al exigir políticas activas para las pymes, pero sobre todo promover un esquema de desarrollo productiva, que es lo que no se ve. Se disocia en la realidad que hoy vive la República argentina sobre todas las economías regionales, vive viajando al exterior y ha visitado muy poco la realidad del interior de nuestro país”.

Bruno Olivera, senador por LLA

“El discurso fue muy a los Milei, en la mejor versión. Arrancó repasando la herencia, ese combo explosivo que encontramos al asumir y que por momentos ya parece lejano, pero que siempre es necesario recordar porque es exactamente a lo que no queremos volver. Y después lo fuerte: 90 reformas estructurales, una por mes durante todo 2026, una por ministerio. Vamos a tener un congreso activo este año. El Presidente llegó con el pecho inflado después de todo lo que se aprobó en febrero y lo demostró. Ahora el desafío es sostener ese ritmo y que las reformas no se diluyan en el camino”.

Nancy Picón, diputada nacional por Producción y Trabajo

“Fue un discurso donde se destacó que será un año de mucho trabajo con reformas para el país como la reforma impositiva, del código aduanero, electoral y el código civil comercial y penal. Me parece muy importante destacar la defensa de la propiedad, la libertad y la vida. Además, un párrafo aparte a la defensa de la energía y la minería. Otro tema es importante es la recoma en educación que en nuestra provincia se viene llevando a cabo como política de estado por el Gobernador Marcelo Orrego”.

Cristian Andino, diputado nacional justicialista

"En primer lugar expresar que no comparto para nada los modos utilizados por el Presidente en su discurso. No corresponden a la investidura presidencial, y mucho menos el uso de términos como “chorros”, “asesinos” o “brutos” para referirse a quienes no pertenecemos a su espacio político. El respeto institucional es fundamental para la convivencia democrática. Se habla de equilibrio fiscal, pero en los hechos se logra a costa del ajuste sobre jubilaciones, transferencias a las provincias y la paralización de obras, generando un fuerte déficit en infraestructura que compromete el desarrollo futuro de Argentina. El equilibrio no puede construirse debilitando el tejido social y productivo. Respecto a la apertura económica, se sostiene que beneficia a todos porque permite acceder a bienes más baratos. No comparto esa mirada. Cuando la apertura no está acompañada de políticas productivas, muchos empresarios dejan de producir para importar, y quienes realmente pierden son los trabajadores. Sin industria nacional fuerte no hay empleo de calidad ni desarrollo sostenido. Sí considero positivo avanzar en el fortalecimiento del Mercosur y en el acuerdo Unión Europea–Mercosur, siempre que se negocie de manera inteligente, protegiendo a nuestras economías regionales y a la industria nacional. Un acuerdo equilibrado puede abrir oportunidades para nuestras exportaciones y generar crecimiento, pero no debe convertirse en una competencia desigual que afecte la producción y el empleo argentino. En educación, la contradicción es evidente. Se habla de mejorar la calidad y modernizar el sistema, pero desde el inicio de la gestión se ha avanzado en el desfinanciamiento, reduciendo partidas, afectando programas y debilitando el acompañamiento a estudiantes y docentes. Sin inversión sostenida, infraestructura adecuada, capacitación docente y políticas de inclusión, no hay transformación posible. La educación no es un gasto: es la inversión más estratégica para el futuro del país".

Enzo Cornejo, diputado provincia del interbloque Juntos por el Cambio

"La verdad que siempre uno espera con gran expectativa el discurso de inicio, ya que es parte de la hoja de ruta del Gobierno. Son tiempos difíciles y el tiempo le da demostrado al presidente que necesita del consenso, del diálogo, que son las bases para la construcción de la Argentina que merecemos, una Argentina golpeada por años de kirchnerismo, de corrupción. En particular en San Juan, contamos con el equipo del Gobernador Marcelo Orrego en el Congreso, Nancy Picón y Carlos Jaime, que entienden de consensos, de diálogo, de construcción y que entienden que por encima del color político esta el hecho de garantizar y luchar por los intereses de los sanjuaninos. Espero que sea un inicio con más diálogo, más respeto, con más construcción política colectiva, soy un partidario de que a este gobierno como a todos le vaya bien”.

Abel Chiconi, diputado nacional por LLA

“La verdad, un discurso cargado de reformas que necesita la Argentina para de una vez por todas, crecer. Un año con mucho trabajo.... Necesario para que la Argentina y san Juan despeguen. Devolver libertad a las personas y que no dependan de un político de turno”.

Fabián Gramajo, dirigente justicialista

"El gobierno de Milei es el mas reformista de la historia, pero lo que la gente necesita son soluciones a los problemas que tiene el pais y menos paquetes de reformas. Lamento y dudo que los gritos, agravios e insultos a quienes piensan diferente sean el camino adecuado para construir el pais qué todos queremos, sobre todo cuando hay cada vez más familias argentinas que la están pasando muy mal. Jubilados que no llegan a fin de mes, universidades con presupuestos ajustados, personas con discapacidad que reclaman acompañamiento y pymes que sienten fuerte el impacto de la apertura de importaciones provocando cerrar sus persianas. Una vez más el presidente defendió el ajuste con los trabajadores afuera, la reforma laboral y el mercado como solución a todo. Pero el crecimiento real no se mide solo en indicadores macroeconómicos, se mide en la mesa de cada hogar argentino".

Gustavo Usin, diputado provincial del interbloque Juntos por el Cambio

“La apertura de sesiones ordinarias encabezada por el presidente Javier Milei marca el inicio de un nuevo año legislativo con definiciones claras sobre el rumbo del país. El mensaje transmite la voluntad de consolidar la estabilidad económica y profundizar reformas estructurales que buscan ordenar y dar previsibilidad a la Argentina. Desde una mirada provincial, estos procesos siempre generan expectativa. Cuando la Nación avanza hacia mayor estabilidad y reglas claras, las provincias productivas como San Juan encuentran mejores condiciones para crecer, invertir y generar empleo. El desafío será sostener el diálogo y el respeto institucional para que el federalismo se exprese en hechos concretos. Tengo la esperanza en que este año esté marcado por acuerdos responsables y una agenda enfocada en el desarrollo. Argentina necesita confianza, y esa confianza se construye con coherencia, trabajo y vocación de consenso”.