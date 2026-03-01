domingo 1 de marzo 2026

Informe

Cementerios privados vs. públicos en San Juan: las diferencias de precios, mantenimiento y financiación que hay que saber

Hay diversas ofertas para el servicio de sepultura, los cuales presentan importantes variaciones entre aquellos administrados por el Estado y los ofrecidos por empresas.

Por Guillermo Alamino
Una parte del Cementerio de la Capital se encuentra administrada por una empresa privada. Es uno de los complejos más caros que ofrece servicio de sepelio.

CEMENTERIO POCITO
PARQUE ALBORADA

La pérdida de un ser querido es un momento muy difícil en la vida, pero hay que estar preparados no solo emocionalmente, sino también en cuanto a lo económico. En la provincia existen diversas ofertas de cementerios que básicamente se pueden dividir en dos grandes grupos: aquellos que son privados y los públicos, que generalmente pertenecen a los municipios. Entre ellos hay diferencias de precios, tanto en la tasa de mantenimiento como en las financiaciones. A continuación, se detallan las diferentes opciones.

En el Cementerio Municipal de Pocito, ubicado en Aberastain y Calle 17, los nichos situados en las filas 1, 2 y 3 tienen un precio de $696.000, mientras que las filas 4 y 5 (las más altas) cuestan $632.000. En cuanto a la financiación, si se abona de contado, con débito o transferencia en un solo pago, se aplica un 10% de descuento; existe la opción de pagar el precio inicial en dos cuotas iguales: la primera al momento de la compra y la segunda a los 90 días. Cabe destacar que no se puede hacer uso del nicho hasta que el pago esté totalmente cancelado y solo se pueden comprar dos nichos por persona, ya que queda poco espacio físico para seguir construyendo. La prestación de sepultura tiene un costo de $30. 000.Una de las ventajas de este cementerio es que, actualmente, el municipio no cobra tasa de mantenimiento para los nichos propios.

Otra de las opciones públicas es el Cementerio de Santa Lucía, situado en Balcarce 1225 sur, donde el valor de los nichos varía entre los $510.000 y $812.992, dependiendo de la ubicación. En tanto, el costo de mantenimiento anual es de $55.200 y el servicio de inhumación cuesta $8.000. Actualmente no hay disponibilidad de nichos, aunque esperan construir nuevos lugares próximamente, según fuentes comunales.

En el Cementerio de la Capital los precios son bastante altos en comparación con los anteriores. El valor de un nicho se encuentra en $2.123.000, $2.400.000 y $3.000.000, dependiendo de la ubicación. Desde la administración señalaron que el pago debe ser todo de contado. El costo al momento de la inhumación es de $80.000, mientras que el valor de la tasa de mantenimiento es de $67.000 anual. Se permite colocar hasta tres urnas pequeñas en el espacio.

Este medio averiguó los precios en el Cementerio San Miguel de Rawson (ubicado en Meglioli y Dr. Ortega), pero aún no tiene importes definidos debido a la falta de disponibilidad. Sin embargo, afirmaron que construirán nuevos nichos próximamente para incorporar plazas en el sitio. Cuenta con un servicio de cremación que tiene un costo de $340.000, en el cual las personas que lo requieran deben llevar su propia urna.

En referencia a los cementerios privados, los valores varían respecto a los municipales, aunque, al venderse en parcelas, se tiene la posibilidad de incorporar más ataúdes. En el Parque Alborada, localizado en Ruta 40 norte, todas las parcelas cuentan con tres niveles, lo que permite el ingreso de hasta tres difuntos. El predio está dividido por sectores y cada uno tiene un precio distinto dependiendo de su cercanía al frente del lugar. El sector 1 se encuentra apenas se ingresa al cementerio y tiene un valor de $1.400.000. En el sector 2, el precio estimado ronda entre los $850.000 y $900.000, pero se debe consultar la disponibilidad de lugar en esta división. En tanto, el sector 3, emplazado hacia la mitad del cementerio, tiene un costo de $700.000. Por último, los sectores 6 y 7 conforman una zona nueva situada en la parte de atrás del terreno, con un valor de $500.000. Se puede financiar en tres cuotas y es requisito indispensable que la parcela esté totalmente cancelada al momento de ser utilizada. En cuanto a la tasa de mantenimiento, tiene un costo de $38.000 mensual, pero si se abona de forma anual tiene un descuento y queda en $280.000. El servicio de inhumación tiene un costo de $130.000, el cual se abona únicamente en el momento en que se necesite ocupar la parcela.

PARQUE ALBORADA

Otro de los cementerios privados más demandados es La Paz del Sur, localizado en Vidart entre calles 6 y 7, Pocito. El costo de las parcelas varía según su ubicación, siendo más costosas aquellas que se encuentran más cerca de la calle Vidart: Sector Jardín, $620.000 (ubicado al final); Sector La Paz, $720.000 (ubicado un poco antes del jardín); Sector El Recuerdo, $820.000 (en el medio del cementerio); Preferencial, $920.000; y Celestial, $1.020.000 (ubicado en la parte de adelante). La tasa de mantenimiento es de $20.000 por mes y se puede realizar un pago único anual en diciembre o enero, que actualmente es de $198.000. Cada parcela tiene capacidad para hasta tres féretros y, en cuanto a las urnas, por lo general solo se permite una por parcela. Los precios mencionados anteriormente corresponden a pagos en efectivo o transferencia. Se reciben tarjetas de crédito, aunque conlleva un recargo por intereses.

Por último, en el cementerio El Mirador, una parcela ubicada en la parte de adelante, desde la capilla hacia la avenida Libertador, tiene un valor de $850.000. Por otro lado, una parcela en la parte de atrás, en el sector de los "olivos", tiene un precio de $975.000. Cada una cuenta con tres niveles y capacidad para tres féretros. Asimismo, se permite colocar hasta tres urnas por nivel. El valor del mantenimiento es de $22.000, o bien un pago anual de $240.000. El pago puede realizarse de contado, por transferencia o con tarjeta de crédito hasta en seis cuotas, aunque se aplica un interés.

