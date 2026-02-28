sábado 28 de febrero 2026

Comunicado

Naturgy aseguró que no hay residuos peligrosos en el predio de Chimbas y defendió su accionar ante la Justicia

La empresa respondió al conflicto por el terreno de Avenida Benavídez y ratificó que apeló las intimaciones del Juzgado de Faltas. Afirmó que presentó un plan de retiro de residuos y que mantiene coordinación con Ambiente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
La situación se encuentra bajo análisis del Juzgado de Faltas provincial, a cargo de Enrique Mattar, luego de que venciera el plazo de 180 días otorgado para la limpieza y saneamiento del terreno. En la última audiencia, el magistrado manifestó su malestar por lo que consideró incumplimientos reiterados y advirtió sobre la posibilidad de aplicar sanciones, que podrían incluir multas e incluso la clausura del lugar. Las intimaciones fueron apeladas por la compañía.

La posición de la empresa

En un comunicado difundido este viernes, Naturgy indicó que acreditó ante las autoridades el retiro de transformadores en desuso y que cuenta con los certificados de destino final correspondientes, mediante los manifiestos exigidos por la normativa vigente.

Según señaló, esos equipos fueron retirados en etapas previas del proceso y no permanecen en el predio. Además, sostuvo que no existen incumplimientos ambientales de su parte.

image

En relación con los residuos sólidos urbanos (RSU) y otros materiales presentes en el terreno -entre ellos escombros y restos de postes de hormigón- la empresa afirmó que, si bien no tiene obligación legal de retirarlos, presentó ante la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable un plan detallado para su remoción y para el tratamiento de cavas en desuso. Ese plan se encuentra, según indicó también el EPRE en un comunicado previo, en evaluación por parte de las autoridades ambientales.

Naturgy agregó que, respecto de las actuaciones contravencionales, ejerció su derecho de defensa mediante un recurso de apelación ante la Cámara de Paz Letrada, donde expuso los argumentos para que se revise lo actuado por el Juzgado de Faltas.

El contexto judicial

El expediente atraviesa su cuarto capítulo desde que se inició el proceso el año pasado. En la audiencia más reciente, que terminó en un planteo de nulidad por un error administrativo en la elevación del expediente a la Cámara de Apelaciones, el juez Mattar cuestionó la demora en el saneamiento integral del lugar y rechazó nuevas prórrogas.

Durante el encuentro, desarrollado en un clima de tensión, el magistrado sostuvo que no aceptará más dilaciones y consideró desproporcionado el tiempo solicitado por la empresa para completar las tareas pendientes. También advirtió que, una vez que el expediente regrese de la Cámara, podría exigir el cierre perimetral del terreno como medida de seguridad.

La concesión del servicio de distribución eléctrica no depende del juzgado, sino que es potestad del Gobierno provincial, aunque el magistrado dejó asentado que la eventual desobediencia podría habilitar pedidos formales en ese sentido.

La intervención del EPRE

En paralelo, el Ente Provincial Regulador de Electricidad (EPRE) aclaró que no es parte del expediente judicial y que no corresponde que emita comentarios sobre esas actuaciones. No obstante, indicó que, tras una denuncia presentada en su momento, se intimó al retiro de los residuos de transformadores, requerimiento que —según precisó— fue cumplido con certificado de disposición final.

Sobre los residuos sólidos, el organismo señaló que existe un plan de remediación en desarrollo que debe ser aprobado por las autoridades ambientales competentes, y que la distribuidora deberá acreditar su cumplimiento una vez ejecutado.

