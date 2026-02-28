Presentaron a las candidatas a reina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida

La organización de la Fiesta de la Empanada Casera confirmó este fin de semana, a través de flyers difundidos en redes sociales, quiénes serán las jóvenes que participarán de la elección de la reina en la primera edición del evento, que se realizará el próximo sábado 7 de marzo en La Bebida, Rivadavia.

Galería Copa en mano, conocé a cada una de las candidatas a Reina del Racimo y el Vino

Según informaron, las candidatas son: Camila Sánchez, Malena Martínez, Gabriela Pontes, Melani Catalini, Micaela Ribes, Priscila Pastran, Gabriela Caballero, Mía Úbeda, Melani Vega, Laura Blanco, Lourdes Quiroga, Agustina Marín, Loana Blanco y Yuliana Jofré. La elección y coronación se llevará a cabo esa misma jornada, en el marco de las actividades previstas.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

La fiesta busca instalarse en el calendario provincial como un espacio que combine gastronomía, tradición y participación comunitaria. En paralelo al certamen de belleza, se desarrollará el concurso gastronómico que tendrá como protagonista a la empanada casera.

Desde la organización, encabezada por referentes de “La 19 de Rivadavia”, detallaron que los equipos participantes deberán presentar las empanadas ya listas para la degustación, ya que no estará permitido instalar hornos en el predio para su cocción. El jurado evaluará sabor y calidad para definir los premios a Primer, Segundo y Tercer puesto, que recibirán trofeos y premios en efectivo, cuyos montos serán anunciados próximamente.

Las inscripciones para concursar son gratuitas y se realizan por WhatsApp al 2646244219. En tanto, los artesanos interesados en participar pueden solicitar información al 2645805849.