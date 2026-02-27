Gendarmería secuestró 8 mil dólares y 50 millones de pesos de dos cuevas financieras en Capital

Gendarmería Nacional llevó adelante allanamientos en dos cuevas financieras situadas en Capital y, como consecuencia, secuestró 8 mil dólares y 50 millones de pesos en efectivo. El despliegue de las autoridades llamó la atención de quienes transitaban por los alrededores de los dos sitios registrados por la Fuerza de Seguridad.

En Capital Misterio por el despliegue de Gendarmería en un distinguido edificio de Avenida Libertador

Es que uno de los operativos se llevó adelante en pleno microcentro sanjuanino, en un estudio jurídico de renombre, ubicado en Gral Acha y Laprida. El suceso tomó trascendencia porque las oficinas allanadas están vinculadas a Rubén Martín González, ex pareja de Denise Robles Bonades, imputado por la mega estafa con lotes a unas 200 familias sanjuaninas.

Como consecuencia de ese procedimiento, fuentes allegadas al hecho señalaron que los uniformados se dirigieron hacia un distinguido edificio de Avenida Libertador, donde allí también prestaron actuaciones en una de sus oficinas.

Tiempo de San Juan tomó captura de la presencia de Gendarmería en el inmueble que tiene un café en su frente y diversos comercios en su interior. De hecho, se especulaba con un posible allanamiento de un local dedicado a la actividad financiera. Sin embargo, quienes efectuaban las tareas evitaron dar detalles sobre la investigación.

Ahora, fuentes cercanas a lo sucedido confirmaron el secuestro del dinero que no habría estado justificado, en infracción al Régimen Penal Cambiario. Las actuaciones estuvieron a cargo de la Secretaría Penal N°5 del Juzgado Federal con asiento en San Juan, tras la denuncia del Banco Central de la República Argentina.

El objetivo del procedimiento, acorde manifestaron las fuentes, era registrar e inspeccionar documentos en el lugar y, en caso de hallar cualquier tipo de monedas o billetes extranjeros, moneda nacional y cualquier otro tipo de valores que no estuvieran registrados, la orden era la de incautarlos. Así fue como los gendarmes se llevaron 8.500 dólares y 50 millones de pesos argentinos.

Además, secuestraron soporte tecnológico de almacenamiento de información, aunque no hubo detenidos por el hecho. La abogada Filomena Noriega interviene como una de las defensas de los implicados.