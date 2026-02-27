viernes 27 de febrero 2026

Investigación

Santa Lucía: el manoseo a una adolescente en un colectivo de la Red Tulum terminó con un detenido

El chofer y varios policías habrían identificado a los sospechosos porque los dos presuntos atacantes “tenían olor a vino y estaban sucios”. El aprehendido fue liberado tras quedar imputado por abuso sexual simple.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El supuesto abuso sexual contra una menor ocurrió en la Línea D de la Red Tulum. Imagen archivo Tiempo de San Juan

El supuesto abuso sexual contra una menor ocurrió en la Línea D de la Red Tulum. Imagen archivo Tiempo de San Juan

La mamá de una adolescente de 13 años denunció a fines de noviembre de 2025 que su hija había sido ultrajada sexualmente por dos desconocidos mientras iba a bordo de un transporte público; precisamente la Línea D de la Red Tulum, en Santa Lucía.

El hombre ahora investigado por la Justicia.
Ese día no pudieron atrapar a ningún sospechoso, pero en aquella ocasión el conductor de la unidad y los efectivos que trabajan en la zona señalaron a quienes habrían sido los autores. La presunta víctima, el día del incidente, lo único que pudo decir era que los sujetos emanaban mucho olor a vino y falta de higiene.

Tras unos meses de investigación, personal de la UFI ANIVI detuvo a uno de los supuestos agresores, quien fue identificado como Alfredo Alejandro Galleguillo. El acusado asistió a la audiencia este jueves y quedó formalmente imputado por abuso sexual simple. El Ministerio Público Fiscal (MPF) le solicitó al juez que quedara preso, pero la defensa, a cargo de la defensora oficial Sandra Leveque, se opuso. Finalmente, el juez de Garantías, Javier Figuerola, le dictó la libertad con medidas de coerción menos gravosas.

Galleguillo habló en la sede judicial y expresó que no cometió tal delito; afirmó no tomar ese colectivo y que, cuando ocurrió el suceso, seguramente estaba trabajando en una finca de Angaco.

Sobre el episodio en sí, se dio a conocer que la joven estaba en el interior del ómnibus de regreso a su casa y que estaba parada porque había mucha gente. Siguiendo con su relato, la niña contó que estos dos hombres la manosearon en sus partes íntimas y que quedó en shock.

La menor será sometida a una entrevista videograbada (ex Cámara Gesell) la próxima semana.

La víctima se bajó del vehículo llorando y le contó a su mamá lo que pasó. Ella solo pudo decir que los individuos se bajaron tras el ultraje y que tenían olor a vino y aspecto descuidado. Con otras características de vestimenta, los efectivos policiales de la zona y el colectivero habrían señalado a los presuntos autores.

