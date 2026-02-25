El motivo del corte en un importante tramo de la Circunvalación, tras un embotellamiento

Un embotellamiento se produjo este martes en un sector clave de la Avenida de Circunvalación, en Santa Lucía, y generó largas demoras, desvíos y maniobras riesgosas en plena hora pico.

Según confirmaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan, el corte estuvo vinculado a trabajos en las rampas del sector y este miércoles la interrupción fue levantada tras finalizar las tareas.

El caos vehicular se concentró en el empalme con 25 de Mayo, a metros de la pasarela de calle San Lorenzo. Allí, una combinación crítica de tránsito pesado —camiones vinculados al transporte minero, vehículos de cosecha y unidades frigoríficas— terminó por colapsar el nudo vial.

La situación obligó a implementar desvíos improvisados. En algunos casos, los conductores que intentaban dirigirse hacia Chimbas y el norte provincial debieron circular incluso a contramano, guiados por agentes que trabajaban con conos y señalización precaria frente al volumen inusual de vehículos.

El embotellamiento afectó de lleno la conectividad entre Capital, Santa Lucía, Chimbas y Albardón, en uno de los corredores más transitados del Gran San Juan. Las rutas alternativas no dieron abasto y la circulación quedó prácticamente limitada durante varios tramos del día.

Desde el ámbito oficial indicaron que las tareas en las rampas ya fueron concluidas y que el tránsito quedó normalizado este miércoles, luego de una jornada marcada por bocinazos, largas filas y conductores atrapados en un atasco inesperado.