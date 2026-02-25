Quebrada de Zonda: obras al 85% y lista para estrenarse

Desde el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía se continúa con la ejecución de la obra en la Quebrada de Zonda, ubicada sobre el lateral de la Ruta Provincial N°12, en el departamento Rivadavia. Con más del 85% de avance, el proyecto transita su fase de terminaciones, con frentes de trabajo activos en la puesta a punto de los distintos espacios.

En la confitería, la estructura general ya está prácticamente concluida. Actualmente se realizan instalaciones eléctricas interiores, colocación de luminarias y tableros, y trabajos finales de carpintería, pintura y revestimientos. Los módulos sanitarios y áreas de cantina presentan un alto grado de ejecución, mientras se terminan ingresos y circulaciones.

Las circulaciones peatonales avanzan con veredines de hormigón, senderos estampados y baldosas podotáctiles, garantizando accesibilidad y seguridad. Los senderos se extienden hacia los sectores previos del parque, incorporando farolas, bancos y señalética que fortalecen la continuidad del recorrido.

El equipamiento urbano muestra un avance importante: mesas, bancos y asadores ya se encuentran instalados, mientras se finalizan dispensarios de agua y bachas de lavado. Se incorporaron además sectores de juego, uno entre los sectores principales y otro próximo a la confitería, ampliando la oferta recreativa del parque.

En cuanto a las obras complementarias, se concluyó la construcción de la cisterna, clave para el abastecimiento de agua y riego. Actualmente se trabaja en la parquización del área, con nivelación de suelos y riego por goteo, asegurando el mantenimiento sostenible de los espacios verdes.

Con los frentes de obra enfocados en detalles finales y acondicionamiento integral, la Quebrada de Zonda se consolida como un espacio de recreación y esparcimiento al aire libre, integrando servicios, accesibilidad y entorno natural para el disfrute de toda la comunidad.