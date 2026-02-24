Jáchal e Iglesia suman un curso de verano en minería

El Ministerio de Minería de San Juan lanzó un nuevo curso de verano orientado a jóvenes de Jáchal e Iglesia, con foco en fundamentos de la industria minera y conocimientos básicos de servicio Caterpillar para mantenimiento de equipos de gran porte. La capacitación surge de un convenio con la firma Finning y ya tiene inscripciones abiertas.

El cursado comenzará el 2 de marzo y está destinado a jóvenes de 18 a 23 años con secundario completo. El trayecto abarca 20 horas de formación distribuidas en cinco módulos de 4 horas cada uno, que se dictarán en la escuela Videla de Cuello, en Jáchal (9 a 13), y en la Cornelio Saavedra, en Iglesia (16 a 20).

Contenidos del curso Seguridad Finning: identificación de riesgos críticos y medidas preventivas.

Control de contaminantes: prevención de fallas, extensión de la vida útil y cuidado ambiental.

Técnicas de metrología: uso de instrumentos de medición.

Interpretación de diagramas hidráulicos Cat: lectura y diagnóstico de circuitos.

Interpretación de diagramas eléctricos Cat: comprensión de planos para diagnóstico y reparación. Cronograma en Jáchal 2/3: Seguridad Finning

3/3: Control de contaminantes

16/3: Diagramas eléctricos Cat

17/3: Diagramas hidráulicos Cat

31/3: Técnicas de metrología y entrega de certificados Cronograma en Iglesia 2/3: Seguridad Finning

3/3: Control de contaminantes

16/3: Diagramas eléctricos Cat

17/3: Diagramas hidráulicos Cat

30/3: Técnicas de metrología y entrega de certificados Las autoridades destacaron que la propuesta busca acercar herramientas técnicas vinculadas a la actividad minera a jóvenes de zonas con fuerte presencia del sector, favoreciendo su inserción laboral temprana. Inscripción: https://forms.gle/Hr7cuxoma2oPsz847

