martes 24 de febrero 2026

Estudio

Jáchal e Iglesia suman un curso de verano en minería

La capacitación, impulsada por el Ministerio de Minería junto a Finning, brindará formación básica en mantenimiento de equipos Caterpillar y fundamentos de la actividad a jóvenes de 18 a 23 años con secundario completo, con clases desde el 2 de marzo en Jáchal e Iglesia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (74)

El Ministerio de Minería de San Juan lanzó un nuevo curso de verano orientado a jóvenes de Jáchal e Iglesia, con foco en fundamentos de la industria minera y conocimientos básicos de servicio Caterpillar para mantenimiento de equipos de gran porte. La capacitación surge de un convenio con la firma Finning y ya tiene inscripciones abiertas.

El cursado comenzará el 2 de marzo y está destinado a jóvenes de 18 a 23 años con secundario completo. El trayecto abarca 20 horas de formación distribuidas en cinco módulos de 4 horas cada uno, que se dictarán en la escuela Videla de Cuello, en Jáchal (9 a 13), y en la Cornelio Saavedra, en Iglesia (16 a 20).

Contenidos del curso

  • Seguridad Finning: identificación de riesgos críticos y medidas preventivas.

  • Control de contaminantes: prevención de fallas, extensión de la vida útil y cuidado ambiental.

  • Técnicas de metrología: uso de instrumentos de medición.

  • Interpretación de diagramas hidráulicos Cat: lectura y diagnóstico de circuitos.

  • Interpretación de diagramas eléctricos Cat: comprensión de planos para diagnóstico y reparación.

Cronograma en Jáchal

  • 2/3: Seguridad Finning

  • 3/3: Control de contaminantes

  • 16/3: Diagramas eléctricos Cat

  • 17/3: Diagramas hidráulicos Cat

  • 31/3: Técnicas de metrología y entrega de certificados

Cronograma en Iglesia

  • 2/3: Seguridad Finning

  • 3/3: Control de contaminantes

  • 16/3: Diagramas eléctricos Cat

  • 17/3: Diagramas hidráulicos Cat

  • 30/3: Técnicas de metrología y entrega de certificados

Las autoridades destacaron que la propuesta busca acercar herramientas técnicas vinculadas a la actividad minera a jóvenes de zonas con fuerte presencia del sector, favoreciendo su inserción laboral temprana.

Inscripción: https://forms.gle/Hr7cuxoma2oPsz847

