La impactante creciente en la Pampa el Leoncito, desde la óptica de un realizador audiovisual sanjuanino

Las intensas tormentas registradas durante el fin de semana en distintos puntos de la provincia dejaron postales poco habituales. Uno de los casos más llamativos se dio en el departamento Calingasta, donde l a Pampa El Leoncito apareció completamente cubierta de agua, una imagen que rápidamente se viralizó a través de videos y fotografías.

La magnitud del fenómeno sorprendió tanto a vecinos como a turistas, ya que se trata de un paisaje emblemático de San Juan, caracterizado por su suelo seco, liso y de tonalidades claras, utilizado incluso para pruebas deportivas y científicas.

Ante esta situación, desde la Dirección de Patrimonio Cultural solicitaron de manera expresa que no se ingrese al lugar. La medida busca preservar el área y evitar la formación de huellas o daños en el terreno, que podrían afectar de manera permanente este sitio natural.

El pedido oficial se da además en un contexto sensible. A principios del mes pasado, La Pampa del Leoncito fue escenario de una fuerte polémica luego de que circularan al menos 16 UTV, vehículos todo terreno utilizados para competencias y con gran potencia, que no están habilitados para transitar sobre ese tipo de suelo. Aquella situación generó un fuerte repudio y derivó incluso en una denuncia por parte del intendente de Calingasta.

Las autoridades reiteraron la importancia de cuidar este patrimonio natural y respetar las restricciones, especialmente tras fenómenos climáticos extremos como los ocurridos durante los últimos días.