El sanjuanino Carlos Gómez Centurión llega al MMAMM con "Arriba en la cima"

Imagen de la presentación de 'Arriba en la cima' en MMAMM.

La montaña, esa presencia ineludible que une a las provincias cuyanas, vuelve a ser el eje de una propuesta estética de alto vuelo. Este jueves 26 de febrero , a las 20:00 hs , el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) abrirá sus puertas para inaugurar "Arriba en la cima" , una exposición que promete un recorrido visual profundo por el paisaje y la identidad nacional.

Entre el selecto grupo de expositores destaca la figura de Carlos Gómez Centurión . El artista sanjuanino, reconocido por su capacidad de trasladar la inmensidad de los Andes al lienzo, llevará su impronta a esta muestra federal. Su participación reafirma el diálogo constante entre la geografía de San Juan y las salas de arte más importantes de la región.

Una mirada federal bajo la lupa de Mariana Gioiosa

La exposición cuenta con la curaduría de Mariana Gioiosa, quien ha articulado las obras de artistas provenientes de distintos puntos del país para conformar un relato cohesivo sobre la altura, el territorio y la percepción.

Junto a Gómez Centurión, el listado de artistas que dan vida a "Arriba en la cima" se completa con:

Ana Benedetti

Max Gómez Canle

Pablo David González

Juan B. Justo

Lula Mari

Juan Pablo Martorana

Mariana Sisea

Datos del evento

La cita es en el MMAMM, ubicado en el subsuelo de la Plaza Independencia, en plena Ciudad de Mendoza. La inauguración del jueves será una oportunidad única para encontrarse con los protagonistas y disfrutar de una de las apuestas culturales más fuertes de la temporada.