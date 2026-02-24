martes 24 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El arte andino se cita en Mendoza

El sanjuanino Carlos Gómez Centurión llega al MMAMM con "Arriba en la cima"

El prestigioso artista integra una muestra colectiva que reúne a exponentes de todo el país. La inauguración tendrá lugar este jueves 26 de febrero en el corazón de la capital mendocina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen de la presentación de Arriba en la cima en MMAMM.

Imagen de la presentación de 'Arriba en la cima' en MMAMM.

La montaña, esa presencia ineludible que une a las provincias cuyanas, vuelve a ser el eje de una propuesta estética de alto vuelo. Este jueves 26 de febrero, a las 20:00 hs, el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) abrirá sus puertas para inaugurar "Arriba en la cima", una exposición que promete un recorrido visual profundo por el paisaje y la identidad nacional.

Lee además
Imagen ilustrativa
Delitos sexuales

Cayó preso un sanjuanino que usaba un falso perfil y contactaba a niñas de 9 años y le enviaba pornografía infantil
Juan Carlos Bataller, figura clave del periodismo de San Juan.
Semblanza

Juan Carlos Bataller, el incansable divulgador de lo sanjuanino

Entre el selecto grupo de expositores destaca la figura de Carlos Gómez Centurión. El artista sanjuanino, reconocido por su capacidad de trasladar la inmensidad de los Andes al lienzo, llevará su impronta a esta muestra federal. Su participación reafirma el diálogo constante entre la geografía de San Juan y las salas de arte más importantes de la región.

Una mirada federal bajo la lupa de Mariana Gioiosa

La exposición cuenta con la curaduría de Mariana Gioiosa, quien ha articulado las obras de artistas provenientes de distintos puntos del país para conformar un relato cohesivo sobre la altura, el territorio y la percepción.

Junto a Gómez Centurión, el listado de artistas que dan vida a "Arriba en la cima" se completa con:

  • Ana Benedetti

  • Max Gómez Canle

  • Pablo David González

  • Juan B. Justo

  • Lula Mari

  • Juan Pablo Martorana

  • Mariana Sisea

Datos del evento

La cita es en el MMAMM, ubicado en el subsuelo de la Plaza Independencia, en plena Ciudad de Mendoza. La inauguración del jueves será una oportunidad única para encontrarse con los protagonistas y disfrutar de una de las apuestas culturales más fuertes de la temporada.

  • Evento: Inauguración de la muestra "Arriba en la cima".

  • Fecha: Jueves 26 de febrero.

  • Hora: 20:00 hs.

  • Lugar: Museo de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) - Plaza Independencia.

Temas
Seguí leyendo

Poesía entre pisadas: los cuadraditos en las veredas céntricas de San Juan que invitan a reflexionar mientras se camina

El vino sanjuanino brilló en la Wine Paris 2026

Short de jean: ¿comodidad o costumbre?

Confirmaron cuándo acreditarán los sueldos de los empleados de la Administración Pública de San Juan

El tierno momento que vivió una sanjuanina: un pequeño pájaro se le prendió al dedo y no la soltó más

Una por una, las sedes para ubicar a alumnos sanjuaninos de Primaria que aún no consiguen escuela

Cómo funciona la app creada por la UNSJ para consultar sobre los animales venenosos en San Juan

San Juan, entre las provincias con menor litigiosidad laboral del país

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
confirmaron cuando acreditaran los sueldos de los empleados de la administracion publica de san juan
Oficial

Confirmaron cuándo acreditarán los sueldos de los empleados de la Administración Pública de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo
Video

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos. Imagen ilustrativa
Impactante

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado
Siniestro vial

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado

Un sanjuanino, en contra de la medida de los socios en San Martín: El fútbol es popular y tiene que ser para todos
Video

Un sanjuanino, en contra de la medida de los socios en San Martín: "El fútbol es popular y tiene que ser para todos"

Te Puede Interesar

Una familia sanjuanina protagonizó un grave vuelco en San Luis: el conductor fue trasladado de urgencia al Hospital Central puntano
Sierra de los Comechingones

Una familia sanjuanina protagonizó un grave vuelco en San Luis: el conductor fue trasladado de urgencia al Hospital Central puntano

Por Redacción Tiempo de San Juan
El presupuesto 2025 de Milei: para los industriales sanjuaninos, el dólar está bajo.
Preocupación

Industriales de San Juan señalaron que trabajan a la mitad de su capacidad productiva y advirtieron sobre los efectos de la importación de ropa en fardo

El médico Miguel Amado y el enfermero José Sebastián Castillo
Se agrava la situación

Médico de Pocito en juicio por abuso: la denunciante dijo que Amado la abusó dos veces en una misma noche

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

El inicio del año legislativo en San Juan: sin definiciones del oficialismo, con aspiraciones políticas de los aliados y la espera del peronismo
Sesión extraordinaria

El inicio del año legislativo en San Juan: sin definiciones del oficialismo, con aspiraciones políticas de los aliados y la espera del peronismo