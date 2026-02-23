Juan Carlos Bataller, el incansable divulgador de lo sanjuanino

Un hombre está parado a la orilla del mar Mediterráneo. La belleza del paisaje lo subyuga. El mar azul, los barquitos congregados en el muelle y otros salpicados por acá y por allá. Sus sentidos absorben hasta el olor a sal. Y en medio de esa paz, un rayo fulminante lo saca de su eje: “¿Qué hago acá?”, no era una pregunta filosófica ni metafísica, era un sentimiento visceral, era el llamado de la patria lejana.

Televisión Desde hace 25 años, Bataller propone mirar a San Juan a través de La Ventana

Corría el año 1982 y Juan Carlos Bataller decidió dejar España y volver a San Juan . Y los sanjuaninos se lo agradecieron, fue un innovador en el periodismo local , su Nuevo Diario fue escuela de periodistas, escribió más de 15 libros, sigue escribiendo y aportando. Desde la televisión sumó La Ventana que este 2026 cumple 25 años y es el programa más longevo de la tv local.

image Año 2024. Recibe la distinción como Ciudadano Ilustre de la Cámara de Diputados de San Juan.

Fue declarado Vecino Ilustre y el programa La Ventana ha recibido en numerosas oportunidades los premios: Santa Clara de Asís, Mercurio de Oro a la Popularidad, Planeta, Mercedario. Fue distinguido por el Senado de la Nación con la mención Domingo Faustino Sarmiento, máxima distinción de la Cámara Alta. También su labor por la cultura sanjuanina ha sido reconocida en la Legislatura.

image Noviembre de 2019. Bataller recibió Mención de Honor «Senador Domingo Faustino Sarmiento» del Senado de la Nación Argentina.

Pero… rebobinemos.

Juan Carlos nació el 20 de enero de 1947, hijo de Juan Bataller y de Ruth Parietti. Sus abuelos vinieron de Villalonga, Valencia, pero su padre nació acá. Para el terremoto del 44, el abuelo quedó bajo los escombros; lo sacaron, pero estuvo seis meses internado en el Hospital Central de Mendoza y una parte de la familia se quedó allá.

“Mi tía y mi papá se quedaron en San Juan para mantener el apellido acá”, cuenta.

Su madre era de una familia granadina, el abuelo italiano, Alfredo Parietti, era mecánico, tenía su taller en la calle Mendoza antes de A. Tapia. “Mi madre y mi tía Edith murieron muy jóvenes. Mi mamá murió a los 59 años mientras yo estaba en Italia”.

image Año 1959. Abanderado en un desfile.

La infancia la vivió en Trinidad, frente al club Olimpia. Tenía de vecino a Miguel Gómez, que vivía en la casa de al lado. “Él era más diestro para los deportes y yo tuve que dedicarme a otra cosa, como escribir”.

Toda la vida pasaba por el club Olimpia y Juan Carlos recordó el trinquet, un juego típico valenciano. Su abuelo hacía los guantes de trinquet con zapatos viejos.

En el club se practicaba hockey y básquet, pero no eran deportes que le llamaran la atención. En esa época todos los niños tenían bicicleta y andaban por las calles, algo que hoy parece imposible.

La escuela primaria la hizo en la Ángel D. Rojas, frente a la Plaza, y en la Antonio Torres, y la secundaria, en la Escuela Industrial, de donde egresó como técnico minero.

image

El camino estaba pavimentado para que circulara hacia la minería, la actividad de su padre, así que estudió ingeniería en minas, aunque sólo llegó hasta tercer año.

“Mi padre tenía una empresa minera pequeña y yo hacía los análisis químicos. Pero luego de unas prácticas en Mina Aguilar y Farallón Negro, descubrí que eso no era para mí; a mí lo que me gustaba era escribir”.

Pero decirle eso a su padre no era cosa fácil. Primero tenía que estar seguro, así que fue a Diario de Cuyo y Roy Kirby, secretario de redacción, le tomó una prueba de la que salió airoso. Kirby le dijo: “ya podés decirle a tu padre que querés ser periodista” .

“Mi viejo lo tomó bien, me dijo que era mi vida y que yo debía elegir. Eso me hizo pensar siempre que el sistema educativo es una barbaridad porque obliga a un chico de 18 años a decidir su destino sin una formación integral”, dice.

Con el aval de su padre comenzó a trabajar como periodista en Diario Cuyo, donde estuvo tres años. Y cuando se iniciaba la década del ’70 se presentó para ser corresponsal de Clarín en San Juan.

image Bataller recibe el estandarte del Mundial de Hockey ’78 de manos de Santos Álvarez. Aparecen en la foto, el doctor Rioja, vicepresidente de Clarín, Ramón Andino y Juan De Biase, en la Sala de recepciones de Clarín, 1978.

Austeridad

En la enorme oficina del Nuevo Diario, sobre calle Santa Fe, no hay excesos de ornamentación, podría decirse que es austera, sin embargo, el gran vitroux de la pared principal es un lujo, una obra realizada por su esposa, Silvia Plana.

El ventanal muestra la panorámica verde del fondo y aporta calma.

image

En plena entrevista pide permiso para entrar Mariano Eiben para decirle que la nota de las radios de San Juan está casi lista y que estaría para el miércoles. “Para el martes, tiene que estar para el martes”, le dice Bataller, también amigado con la IA en el oficio.

“Mirá, dice, yo le pregunto a la inteligencia artificial cuántas radios hay en San Juan y me tira la lista completa, incluso por departamentos me lo da”.

Siempre impecablemente vestido, se lamenta de las canas que le ganaron la batalla al tiempo. Así es la cosa.

Retoma. En 1976 lo convocaron para ir a Buenos Aires a trabajar directamente en Clarín cuando Marcos Cytrynblum era secretario de redacción. Ahí Bataller formó parte del equipo junto a Joaquín Morales Solá, Ricardo Kirschbaum y Roberto Guareschi. Agregó que ese grupo llevó a Clarín a ser el diario más leído de América Latina.

image

“Siempre tuve la idea de que el producto debía estar ligado al lugar y a la gente, algo que quise aplicar después en San Juan”. Lo hizo con éxito.

Hasta 1982 estuvo relacionado a Clarín, los dos últimos años como corresponsal en Italia y la Santa Sede. Le tocó vivir la muerte de Juan Pablo I, el atentado a Juan Pablo II y la caída del muro de Berlín. Pero en 1982 hubo un cambio en la línea de Clarín y Bataller se fue a España con su familia.

Se había casado en 1970, a los 23 años; su esposa tenía 22. Tuvieron cinco hijos, los tres primeros nacieron en San Juan (Carla, Mariano y Juan Carlos), el cuarto (Luigi) nació mientras estaba en Buenos Aires; y el quinto, Luciano, acá.

En España estuvo un tiempo hasta que ocurrió la epifanía ya relatada. “Después de la Guerra de Malvinas sentí un compromiso patriótico y decidí volver”.

image

Vuelta al pago

Esa vocación de querer aportar al terruño lo llevó a ser presidente del MID (Movimiento de Integración y Desarrollo) en San Juan. Para las elecciones del 83´ fue candidato a diputado nacional.

Pronto descubrió que la política no era para él y la dejó “de un día para otro”.

En 1984 fundó Editores del Oeste S.A., empresa dedicada a la edición de libros y periódicos.

En 1986 advirtió que San Juan necesitaba otro medio de comunicación, sólo existía el Diario de Cuyo.

“No me gustaba el poder absoluto que tenía Francisco Montes sobre la vida sanjuanina”, dispara.

– ¿No te gustaba el tratamiento de la noticia o su relación con el poder?

– El poder que tenía sobre todos los ámbitos. San Juan estaba «congelado» temáticamente. Así nació El Nuevo Diario, primero como semanario, dándole importancia a la cultura y a lo social como noticia. Queríamos abrir la temática porque sentíamos que la sociedad se moría de solemnidad.

– Además de las innovaciones, hiciste una diferencia al acercar la historia de San Juan a la gente. Fuiste pionero en eso.

– Yo no soy historiador, me considero un divulgador. La historia de San Juan es riquísima pero nadie sabía nada, nadie quería hablar del terremoto. Sacamos el libro “Y aquí nos quedamos” y vendimos 20.000 ejemplares.

image México 1980. Con Mario Moreno, Cantinflas, el embajador Gómez Centurión, Bataller y sus esposas.

La compulsión por dejar libros comenzó con “Cómo y por qué sobrevive Italia” (1983), basado en su experiencia allá; ya lleva publicados 15 libros.

Para él, el más importante fue “El San Juan que usted no conoció” (1997), de 800 páginas con fotos inéditas del San Juan antiguo.

También escribió sobre las revoluciones y crímenes políticos en San Juan, porque siempre lo impresionó la violencia agazapada en la historia.

image

Con su Nuevo Diario fue un innovador, “no había temas mayores y menores” por eso su periodista de sociales se vestía de largo para ir a cubrir casamientos y cumpleaños. La sección fue un éxito total. Sumó caricaturista y humorista.

Los primeros convocados fueron: Alberto “Negro” Mendoza, al que había conocido en Diario de Cuyo, “un tipo muy intelectual, de otro nivel”, fue jefe de redacción; también estaba una joven Cecilia Yornet, Carlos Ureta, y Álvarez. El fotógrafo era Jorge Correa. El staff se completaba con su esposa y sus hijos.

Cuando Mendoza se fue a Italia con una beca, fue secretaria de redacción Yornet con apenas 24 años, “era muy trabajadora”. Se sumaron Daniel Bosque, Osvaldo Benmuyal (un tiempo corto), Luis Yunez, Fabio Garbi, Gustavo Martínez, un gran equipo.

No había sábados ni domingos. “Nunca le toqué una línea a ninguno”, dijo en referencia a las ediciones editoriales que todos los medios de comunicación realizan.

image

Para sacar el diario vendió su casa, perdió mucho cuando tuvo que volver al formato semanario.

“Fui el último periodista acusado de desacato al Gobernador de San Juan”, recordó Bataller, épocas de Carlos Gómez Centurión.

“Fue un error de apreciación mía pensar que era necesario otro diario. Nos hicieron bolsa. No le echo la culpa a los otros, fue mi culpa, cada uno defendía sus intereses, pero el gobierno bloquista apoyó al Diario de Cuyo y a nosotros nos quitaron toda publicidad. Era la defensa de un sistema. Volvimos a ser semanario”.

Este año, El Nuevo Diario cumple 40 años como semanario. Hoy tiene como columnistas a grandes figuras nacionales como Julio Conte-Grand, Procurador General de la Provincia de Buenos Aires. Jorge Asís también se sumó con su pluma. El producto tiene aspiraciones de ser nacional.

image

La pantalla chica y más

Los primeros pasos en televisión fueron en 1985 por pedido de Jorge Enrique Estornell quien lo invitó a conducir “Momento Político” junto a Juan Carlos Iglesias. Bataller aceptó con una confición: él iba por su cuenta representando a El Nuevo Diario para mantener su independencia.

Además condujo otros programas televisivos en Rawson Cable y TVO, “San Juan hoy” y “Dar la Cara”.

image

Se sentía cómodo frente a la máquina de escribir y también frente a la cámara de televisión. A fines de los ’90 surgió el programa La Ventana, que concibió no solo como televisión, sino como una institución con concursos y festejos para el sanjuanino.

Comenzó en TVO con un programa semanal, y desde 2001 de lunes a viernes por Telesol. Este año cumple 25 años al aire de forma ininterrumpida.

En 2005 creó la Fundación Bataller, una institución sin fines de lucro que propone “recuperar, preservar y difundir para las futuras generaciones, los testimonios orales, gráficos y documentales que mantengan vigente en la memoria histórica colectiva y que permitan tender un puente entre el San Juan moderno y el que sucumbió”.

Dentro de esa tarea se enmarca el portal San Juan al mundo, una enciclopedia sobre San Juan con el más completo banco de fotos, de datos, una radio, un sitio con trabajos de investigación de importantes autores.

La sociedad de San Juan era muy cerrada. “No morir de solemnidad, de alcahuetería, de estupideces”, fue su objetivo.

image 1983, Una foto que es símbolo del regreso de la democracia en el país.

La familia, los amigos

Juan Carlos es recatado respecto de su vida familiar y no tiene empacho en decirlo. Sin embargo contó que a su esposa Silvia la conoció en el Club Español cuando él tenía 19 años y ella 16. Ella vivía a cinco cuadras de su casa y seguramente ya se habían visto pasar.

Tuvieron cinco hijos: Carla, docente; Mariano y Juanca son abogados pero se dedican al periodismo y trabajan con su padre. Luis Alberto tiene una empresa de cartelería y vive en Buenos Aires; y Luciano también trabaja con él en video y redes sociales.

Los nietos ya son 12 y los domingos se notan.

image Los Bataller Plana.

Los amigos están, pero no en el concepto meloso de los argentinos. Su idea de la amistad es “afinidad”, a muchos los quiere y los admira, pero no necesita verlos todas las semanas.

Sin afición al deporte ni a las manualidades u otras artes, ¿qué hace para desconectar?

Miró la notebook y estiró la mandíbula hacia el teclado. Una sanjuaninada.

“Escribo. No sé hacer otra cosa. Soy un inútil total. Ahora estoy entusiasmado con la inteligencia artificial y la posibilidad de que San Juan produzca contenidos con influencia nacional, como lo han hecho medios de Mendoza. Estamos pasando del PDF a sistemas digitales nuevos”.

Dijo que si tuviera que elegir un personaje de la historia sanjuanina para charlar sería Sarmiento, sin duda.

“Pero al Sarmiento humano, el que se enojaba, el que tenía amantes y conflictos. Me enamoré de su figura humana gracias a un libro de Araceli Bellota. También a Julio A. Roca, porque San Juan le debe mucho, él trajo el ferrocarril en 1885 y gracias a eso nació la vitivinicultura moderna”.

La charla lleva casi dos horas y queda mucho para hablar. Todo lo que cuenta es interesante, importante.

image Posando con el expresidente Carlos Saúl Menem.

El joven profesional que eligió dejar Europa para volver a trabajar por su patria logró dejar su impronta como periodista, como divulgador de la historia, de la cultura y su gente, como sanjuanino amante de su tierra. Lúcido y tenaz como pocos, Juan Carlos Bataller sigue en carrera, todavía tiene mucho para dar.

“Yo nunca fui rebelde”, soltó sin más el más rebelde de los periodistas de los ‘80.

(Fuente: Destino San Juan)