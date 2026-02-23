lunes 23 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Capital

Caen dos sujetos que robaron a un repartidor de DiDi y lo amenazaron con un cuchillo tumbero

Los delincuentes que protagonizaron el violento episodio este lunes intentaron escapar e incluso quisieron esconderse en el interior del club Árbol Verde, pero fueron alcanzados por las autoridades y terminaron tras las rejas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Copia de PLACA AUDIO 2 (1)

Dos sujetos fueron detenidos este lunes por la mañana luego de asaltar a un repartidor de DiDi y amenazarlo con un cuchillo de fabricación casera, estilo tumbera. La aprehensión se produjo tras una persecución a pie, en la que los delincuentes intentaron esconderse en el interior del Club Árbol Verde, donde los sospechosos intentaron ocultarse.

Lee además
A la izquierda, el jugador señalado como el autor de la agresión: Gustavo Naveda. A la derecha, la víctima fue Matías Esterman
Violencia en el fútbol

El jugador de Trinidad que golpeó a un rival sigue preso y le imputarán el delito de lesiones leves agravadas
La empresaria turística, la denunciada, siguió la audiencia vía zoom.
Con las maletas listas

Vacaciones frustradas: una empresaria deberá pagar $3,4 millones a una familia por un viaje que nunca se hizo

El hecho ocurrió alrededor de las 10 de la mañana, en inmediaciones de Arnobio Sánchez y Correa, en Capital. Según informaron fuentes policiales, los efectivos fueron comisionados al lugar tras un llamado que alertaba sobre un ilícito en curso. Al arribar, la víctima de 45 años, aseguró que los malvivientes, tras amenazarlo con un arma blanca tumbera, le sustrajeron su teléfono celular marca Xiaomi C14, de color negro.

De acuerdo con su testimonio, uno de los asaltantes vestía remera morada y pantalón corto gris, mientras que el otro llevaba remera blanca y bermuda de jean. Tras cometer el robo, ambos se dieron a la fuga a pie por calle Arnobio Sánchez e ingresaron a la cancha del club Árbol Verde.

58f0f431-f1a1-41aa-a9d0-3146ce2c1092

Con las características aportadas por el conductor de DiDi, el personal policial los identificó en la zona e inició una persecución que culminó con la aprehensión de José Hernán Flores, de 29 años, domiciliado en el barrio General Acha, y Matías Ezequiel Quevedo, de 26, con domicilio en calle Corrientes Oeste, ambos en Capital.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron un cuchillo de fabricación casera y el DNI del denunciante. Sin embargo, el teléfono celular no fue hallado en poder de los detenidos.

En el lugar se hizo presente el ayudante fiscal Agustín Caballero, quien dispuso el inicio del procedimiento de Flagrancia, caratulado como robo agravado. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 2da, donde fueron trasladados bajo las órdenes del oficial inspector Germán Cortez.

Temas
Seguí leyendo

Una cocinera se quemó con aceite hirviendo en un club de Capital: está internada

El famoso "Asaltante de la escopeta" quedó preso y en la mira por los robos en La Bebida y Chimbas

Robo frustrado en Albardón: se llevó una herramienta y lo atraparon tras caer dentro de un canal sin agua

Violento cobro en Chimbas: un hombre terminó golpeado por una supuesta deuda de un préstamo

Un policía, en total estado de ebriedad, chocó a una camioneta y terminó incrustado en una pilastra en Capital

Piden 16 años de pena para el luchador de kick boxing acusado de matar a un supuesto ladrón en Pocito

Entró al patio de una casa en Chimbas y se llevó una bicicleta en minutos: quedó registrado por las cámaras de seguridad

Video: entró como un cliente y se llevó una motobomba de una ferretería de Villa Krause

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La empresaria turística, la denunciada, siguió la audiencia vía zoom.
Con las maletas listas

Vacaciones frustradas: una empresaria deberá pagar $3,4 millones a una familia por un viaje que nunca se hizo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Denuncian que un grupo de personas pescaron una importante cantidad de pejerreyes en el Dique de Ullum, violando la normativa actual.
Mirá las imágenes

Denuncian que en el Dique de Ullum utilizaron una enorme red y se llevaron "tachos y tachos" de pejerreyes

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan
Educación

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan
Educación

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia
Tribunales

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia

Rompió el silencio el jugador herido de López Peláez: Este golpe me podría haber costado la vida
Fútbol sanjuanino

Rompió el silencio el jugador herido de López Peláez: "Este golpe me podría haber costado la vida"

Te Puede Interesar

Caen dos sujetos que robaron a un repartidor de DiDi y lo amenazaron con un cuchillo tumbero
En Capital

Caen dos sujetos que robaron a un repartidor de DiDi y lo amenazaron con un cuchillo tumbero

Por Redacción Tiempo de San Juan
Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo
Video

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo

El jugador golpeado de López Peláez y el violento hecho que protagonizó adentro de una cancha
Antecedente

El jugador golpeado de López Peláez y el violento hecho que protagonizó adentro de una cancha

¡Te quiero demasiado, viejo carolo!: el mensaje de la ex Reina del Sol a su padre fallecido trágicamente en Santa Lucía
Dolor

"¡Te quiero demasiado, viejo carolo!": el mensaje de la ex Reina del Sol a su padre fallecido trágicamente en Santa Lucía

La banda cambiaria del dólar amplió sus márgenes.
Mercado financiero

El dólar blue en San Juan se mantiene estable y arrancó la semana con un valor de $1.450