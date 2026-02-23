Caen dos sujetos que robaron a un repartidor de DiDi y lo amenazaron con un cuchillo tumbero

Dos sujetos fueron detenidos este lunes por la mañana luego de asaltar a un repartidor de DiDi y amenazarlo con un cuchillo de fabricación casera, estilo tumbera . La aprehensión se produjo tras una persecución a pie, en la que los delincuentes intentaron esconderse en el interior del Club Árbol Verde , donde los sospechosos intentaron ocultarse.

El hecho ocurrió alrededor de las 10 de la mañana, en inmediaciones de Arnobio Sánchez y Correa, en Capital. Según informaron fuentes policiales, los efectivos fueron comisionados al lugar tras un llamado que alertaba sobre un ilícito en curso. Al arribar, la víctima de 45 años, aseguró que los malvivientes, tras amenazarlo con un arma blanca tumbera, le sustrajeron su teléfono celular marca Xiaomi C14, de color negro.

De acuerdo con su testimonio, uno de los asaltantes vestía remera morada y pantalón corto gris, mientras que el otro llevaba remera blanca y bermuda de jean. Tras cometer el robo, ambos se dieron a la fuga a pie por calle Arnobio Sánchez e ingresaron a la cancha del club Árbol Verde.

Con las características aportadas por el conductor de DiDi, el personal policial los identificó en la zona e inició una persecución que culminó con la aprehensión de José Hernán Flores, de 29 años, domiciliado en el barrio General Acha, y Matías Ezequiel Quevedo, de 26, con domicilio en calle Corrientes Oeste, ambos en Capital.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron un cuchillo de fabricación casera y el DNI del denunciante. Sin embargo, el teléfono celular no fue hallado en poder de los detenidos.

En el lugar se hizo presente el ayudante fiscal Agustín Caballero, quien dispuso el inicio del procedimiento de Flagrancia, caratulado como robo agravado. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 2da, donde fueron trasladados bajo las órdenes del oficial inspector Germán Cortez.