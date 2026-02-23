lunes 23 de febrero 2026

Inseguridad

Entró al patio de una casa en Chimbas y se llevó una bicicleta en minutos: quedó registrado por las cámaras de seguridad

El episodio se produjo entre las 4 y las 4:30 en una vivienda de Villa El Salvador. El rodado está valuado en 600 mil pesos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La imagen del delincuente que robó en&nbsp; Chimbas

Un hecho delictivo se registró en el departamento de Chimbas, más precisamente en el barrio Villa El Salvador, donde un joven irrumpió en una vivienda y sustrajo una bicicleta rodado 29. El episodio tuvo lugar durante la madrugada de este domingo, entre las 4 y las 4:30, en un domicilio ubicado sobre calle Catamarca, entre Benavídez y Chubut.

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad, el sospechoso escaló una medianera, accedió al patio y, en cuestión de minutos, escapó con el rodado.

El propietario advirtió la faltante al levantarse y constató, tras revisar las grabaciones, que la bicicleta —cuyo valor ronda los 600 mil pesos— había sido robada. Posteriormente, radicó la denuncia en la Comisaría 17ª.

Efectivos policiales trabajan en el análisis del material audiovisual con el objetivo de identificar al responsable del ilícito.

