lunes 23 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Conmoción

Una cocinera se quemó con aceite hirviendo en un club de Capital: está internada

La víctima sufrió quemaduras de consideración en manos y abdomen. Fue trasladada de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde permanece internada con pronóstico reservado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Durante el último fin de semana, un accidente en la cantina de un club de Capital terminó con una mujer de 55 años internada con quemaduras graves. El hecho ocurrió en la cocina del establecimiento, ubicado en Paula Albarracín de Sarmiento, a metros de Avenida Libertador.

Lee además
A la izquierda, el jugador señalado como el autor de la agresión: Gustavo Naveda. A la derecha, la víctima fue Matías Esterman
Lo último

Violencia en el fútbol local: al jugador de Trinidad le imputarán el delito de lesiones leves agravadas
vacaciones frustradas: una empresaria debera pagar $3,4 millones a una familia por un viaje que nunca se hizo
Con las maletas listas

Vacaciones frustradas: una empresaria deberá pagar $3,4 millones a una familia por un viaje que nunca se hizo

El hecho fue confirmado desde la cantina del club Banco Hispano a Tiempo de San Juan. Según confirmaron fuentes policiales, mientras realizaba sus tareas habituales, la mujer volcó aceite hirviendo sobre su cuerpo, provocándose lesiones importantes en las manos y el abdomen.

Fue asistida de inmediato por compañeros del lugar y trasladada al Hospital Marcial Quiroga, donde permanece internada en el Servicio del Quemado.

Según afirmaron a este diario, la mujer se encuentra estable. No dieron a conocer su identidad.

Temas
Seguí leyendo

El famoso "Asaltante de la escopeta" quedó preso y en la mira por los robos en La Bebida y Chimbas

Robo frustrado en Albardón: se llevó una herramienta y lo atraparon tras caer dentro de un canal sin agua

Violento cobro en Chimbas: un hombre terminó golpeado por una supuesta deuda de un préstamo

Un policía, en total estado de ebriedad, chocó a una camioneta y terminó incrustado en una pilastra en Capital

Piden 16 años de pena para el luchador de kick boxing acusado de matar a un supuesto ladrón en Pocito

Entró al patio de una casa en Chimbas y se llevó una bicicleta en minutos: quedó registrado por las cámaras de seguridad

Video: entró como un cliente y se llevó una motobomba de una ferretería de Villa Krause

Violento robo en una quinta de Rawson: cortaron la luz y dañaron cámaras de seguridad

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La imagen del delincuente que robó en  Chimbas
Inseguridad

Entró al patio de una casa en Chimbas y se llevó una bicicleta en minutos: quedó registrado por las cámaras de seguridad

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan
Educación

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan
Educación

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan

Una leyenda, un cerro famoso y la fantasmagórica aparición del cacique Huazihul que pone la piel de gallina en Calingasta
Historias sanjuaninas

Una leyenda, un cerro famoso y la fantasmagórica aparición del cacique Huazihul que pone la piel de gallina en Calingasta

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia
Tribunales

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia

Rompió el silencio el jugador herido de López Peláez: Este golpe me podría haber costado la vida
Fútbol sanjuanino

Rompió el silencio el jugador herido de López Peláez: "Este golpe me podría haber costado la vida"

Te Puede Interesar

A la izquierda, el jugador señalado como el autor de la agresión: Gustavo Naveda. A la derecha, la víctima fue Matías Esterman
Lo último

Violencia en el fútbol local: al jugador de Trinidad le imputarán el delito de lesiones leves agravadas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con tanta nieve, se extraña el Zonda: el testimonio de dos sanjuaninos en medio de la histórica nevada y el toque de queda en Nueva York
Temporal extremo

"Con tanta nieve, se extraña el Zonda": el testimonio de dos sanjuaninos en medio de la histórica nevada y el toque de queda en Nueva York

Vacaciones frustradas: una empresaria deberá pagar $3,4 millones a una familia por un viaje que nunca se hizo
Con las maletas listas

Vacaciones frustradas: una empresaria deberá pagar $3,4 millones a una familia por un viaje que nunca se hizo

Ya hay fecha para el tratamiento de la Ley de Glaciares en el Senado
Congreso

Ya hay fecha para el tratamiento de la Ley de Glaciares en el Senado

Yo hago caer a cualquiera: así presentó Barassi la nueva temporada de su programa en El Trece
En las redes

"Yo hago caer a cualquiera": así presentó Barassi la nueva temporada de su programa en El Trece