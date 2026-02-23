Una cocinera se quemó con aceite hirviendo en un club de Capital: está internada

Durante el último fin de semana, un accidente en la cantina de un club de Capital terminó con una mujer de 55 años internada con quemaduras graves. El hecho ocurrió en la cocina del establecimiento, ubicado en Paula Albarracín de Sarmiento, a metros de Avenida Libertador.

El hecho fue confirmado desde la cantina del club Banco Hispano a Tiempo de San Juan. Según confirmaron fuentes policiales, mientras realizaba sus tareas habituales, la mujer volcó aceite hirviendo sobre su cuerpo, provocándose lesiones importantes en las manos y el abdomen.

Fue asistida de inmediato por compañeros del lugar y trasladada al Hospital Marcial Quiroga, donde permanece internada en el Servicio del Quemado.

Según afirmaron a este diario, la mujer se encuentra estable. No dieron a conocer su identidad.