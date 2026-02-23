Vacaciones frustradas: una empresaria deberá pagar $3,4 millones a una familia por un viaje que nunca se hizo

Una familia sanjuanina que había pagado $3.000.000 por un paquete de vacaciones que nunca se concretó logró cerrar el conflicto con un acuerdo de reparación integral tras una denuncia penal por presunta estafa. Ahora la dueña de la firma deberá pagar casi $3.500.000.

El caso fue denunciado públicamente luego de que los damnificados contaran que habían contratado un viaje a Mar del Plata con una agencia local, pero días antes de la fecha prevista para el inicio del viaje -el domingo 4 de enero- recibieron un mensaje por WhatsApp de la dueña informándoles que “no iban a poder viajar” debido a “problemas administrativos” sin ofrecerles ninguna solución concreta.

Según la denuncia radicada ante la Policía, la mujer había entregado el dinero el 15 de noviembre en la agencia en la empresa “Maru Fornes”, propiedad de María Elida Fornes, en un local céntrico de Capital.

Sin respuesta ni devolución del dinero y con la frustración de haber perdido el viaje y la inversión, la familia presentó la denuncia ante la UFI de Delitos Informáticos y Estafas.

Tras el proceso judicial iniciado, las partes llegaron a un acuerdo -que fue homologado por el juez Ramón Alberto Caballero- por medio del cual se estableció una reparación integral por un total de $3.450.000. El monto incluye los $3.000.000 originalmente abonados por las vacaciones más un adicional de $450.000. Fiscalía estuvo representada por Duilio Ejárque de la UFI de Estafas y Delitos Informáticos y le defensa particular fue ejercida por la abogada Filomena Noriega.

La primera cuota de $1.150.000 deberá depositarse dentro de las próximas 24 horas, la segunda cuota a los 60 días y la tercera cuota a los 90 días, también por el mismo monto. Las fuentes judiciales indicaron que la parte damnificada aceptó el acuerdo y que, de cumplirse con los plazos y montos fijados, la reparación dejará completamente saldada el conflicto sin dejar efectos procesales posteriores.