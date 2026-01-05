lunes 5 de enero 2026

Terrible

Sanjuaninos pagaron $3.000.000 por unas vacaciones soñadas y días antes les dijeron: "No van a viajar"

Los damnificados radicaron la denuncia en las últimas horas y apuntaron directamente con la empresa de viajes que contrataron. Su viaje debería haber empezado este domingo, 4 de enero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un hecho lamentable denunció una familia sanjuanina en las últimas horas. Los mismos expresaron ante la Policía que compraron un paquete en una empresa de viajes para ir a Mar del Plata y, días antes de realizarse este viaje, la dueña les informó, a través de mensajes de WhatsApp, que el viaje no se iba a poder realizar por problemas administrativos y que no iba a poder darles una solución.

La familia se quedó sin nada, porque, según la denuncia, la mujer no tuvo el viaje y tampoco le devolvieron el dinero, que es una suma de 3 millones de pesos. La damnificada expresó que el pasado 15 de noviembre se presentó en la empresa “Maru Fornes”, ubicada en Galería del Sol (peatonal Rivadavia) en Capital, e hizo el contrato por este viaje que supuestamente iba a comenzar el 4 de enero -este último domingo-.

En ese contrato, ella entregó el dinero y se fue ilusionada con que el 4 de enero viajaba. Pero después de Navidad recibió el peor mensaje. La dueña de esta empresa le escribió diciendo que hubo problemas administrativos y que el viaje no se iba a poder concretar.

Sin darle algún tipo de solución, le dijo a la mujer que un abogado -aparentemente de la empresa- se iba a comunicar con ella, algo que nunca ocurrió. Enojada por la situación, la mujer, oriunda de Rawson, realizó la denuncia correspondiente en la Policía y, según informaron, el caso pasó a manos de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

