Sanjuaninos pagaron $3.000.000 por unas vacaciones soñadas y días antes les dijeron: "No van a viajar"

Un hecho lamentable denunció una familia sanjuanina en las últimas horas. Los mismos expresaron ante la Policía que compraron un paquete en una empresa de viajes para ir a Mar del Plata y, días antes de realizarse este viaje, la dueña les informó, a través de mensajes de WhatsApp, que el viaje no se iba a poder realizar por problemas administrativos y que no iba a poder darles una solución.

La familia se quedó sin nada, porque, según la denuncia, la mujer no tuvo el viaje y tampoco le devolvieron el dinero, que es una suma de 3 millones de pesos. La damnificada expresó que el pasado 15 de noviembre se presentó en la empresa “Maru Fornes”, ubicada en Galería del Sol (peatonal Rivadavia) en Capital, e hizo el contrato por este viaje que supuestamente iba a comenzar el 4 de enero -este último domingo-.

En ese contrato, ella entregó el dinero y se fue ilusionada con que el 4 de enero viajaba. Pero después de Navidad recibió el peor mensaje. La dueña de esta empresa le escribió diciendo que hubo problemas administrativos y que el viaje no se iba a poder concretar.

Sin darle algún tipo de solución, le dijo a la mujer que un abogado -aparentemente de la empresa- se iba a comunicar con ella, algo que nunca ocurrió. Enojada por la situación, la mujer, oriunda de Rawson, realizó la denuncia correspondiente en la Policía y, según informaron, el caso pasó a manos de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.