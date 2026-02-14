Un remisero se estrelló con un colectivo en Rawson y quedó incrustado

Un fuerte choque se produjo en Rawson y, como consecuencia, un conductor resultó herido. Se trata de un remisero que, por razones que se desconocen, impactó por detrás a un colectivo y terminó con el frente destrozado.

El hecho sucedió en inmediaciones Agustín Gómez y Ramón Franco, donde la unidad 201de la Red Tulum recibió el impacto. Afortunadamente, los pasajeros del ómnibus no sufrieron lesiones, a diferencia del remisero que debió ser asistido por el servicio de emergencias.

WhatsApp Image 2026-02-14 at 12.26.30 PM

Si bien se no se conocieron mayores datos del incidente, fuentes allegadas al mismo señalaron que el chofer del vehículo de menor porte, un Chevrolet Corsa, ya había protagonizado un siniestro vial hace un tiempo, aunque el daño fue menor en comparación con el que ahora encarnó.

Por la violencia del golpe, el remís prácticamente se incrustó con la parte trasera del colectivo y, por ende, el frente del rodado quedó destrozado. A pesar de las lesiones que presentó en sus bracos, las pérdidas sólo fueron materiales.