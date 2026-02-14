sábado 14 de febrero 2026

Fuerte impacto

Un remisero se estrelló con un colectivo en Rawson y quedó incrustado

El siniestro vial ocurrió en Agustín Gómez y Ramón Franco, donde el conductor del vehículo de menor porte chocó por detrás al ómnibus de la Red Tulum. Como consecuencia, el mismo resultó herido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un fuerte choque se produjo en Rawson y, como consecuencia, un conductor resultó herido. Se trata de un remisero que, por razones que se desconocen, impactó por detrás a un colectivo y terminó con el frente destrozado.

El hecho sucedió en inmediaciones Agustín Gómez y Ramón Franco, donde la unidad 201de la Red Tulum recibió el impacto. Afortunadamente, los pasajeros del ómnibus no sufrieron lesiones, a diferencia del remisero que debió ser asistido por el servicio de emergencias.

Si bien se no se conocieron mayores datos del incidente, fuentes allegadas al mismo señalaron que el chofer del vehículo de menor porte, un Chevrolet Corsa, ya había protagonizado un siniestro vial hace un tiempo, aunque el daño fue menor en comparación con el que ahora encarnó.

Por la violencia del golpe, el remís prácticamente se incrustó con la parte trasera del colectivo y, por ende, el frente del rodado quedó destrozado. A pesar de las lesiones que presentó en sus bracos, las pérdidas sólo fueron materiales.

