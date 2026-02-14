Hernán Zuliani, ADN sanjuanino, ambicioso y con sed de gloria: "En nuestra mente está el ascenso"

Arranca una nueva era en San Martín . Después de la herida del descenso y de que el plantel se haya desmantelado con las desvinculaciones de jugadores importantes en su puesto, tocó renacer y armarse de nuevo para pelear. En el camino llegó el técnico Ariel Martos y a partir de eso el mercado de pases trajo lo suyo: subieron los sanjuaninos, se trajo frescura y experiencia, una combinación que se fue aceitando en los entrenamientos diarios y que sin duda ese trabajo se vio reflejado en los cuatro amistosos que sumó. Una de las apuestas fue la de Hernán Zuliani , el sanjuanino que hizo escuela en Sportivo Desamparados y esta temporada se pondrá la camiseta verdinegra. Su charla con Tiempo de San Juan y un objetivo entre cejas: "Queremos ir hasta el final con este objetivo, este club merece estar en Primera".

"Estoy muy contento. Desde el primer día que llegué toda la gente del club me recibió bastante bien y eso hace que uno se sienta cómodo", expresó en primera instancia el lateral izquierdo, que rápidamente se integró al grupo y empezó a mostrar credenciales dentro de la cancha.

Su llegada tuvo detrás una gestión importante del entrenador Ariel Martos, quien ya lo conocía de San Martín de Tucumán. "Fue uno de los principales que quería que venga. El pase lo tiene Defensa y Justicia y yo estaba entrenando ahí cuando me llamaron. Desde el primer día me entusiasmó volver a San Juan y que un equipo como San Martín se haya fijado en mí", aseguró a Tiempo de San Juan.

Formado en la escuelita e inferiores de Sportivo Desamparados, donde jugó desde los 4 hasta los 18 años, Zuliani reconoció que la decisión no fue sencilla en lo emocional, pero sí clara en lo profesional. "Me crié en ese club, pero esto es trabajo. Me gustó la propuesta y también volver a estar con mi familia fue un incentivo. Lo tomé como una oportunidad".

En cuanto a lo que encontró puertas adentro, fue directo: "Es un club muy ordenado, un club de Primera División. Viene de un golpe duro, pero se merece estar en Primera. Tiene todo para lograrlo. Solo hay que ir a buscar esa gloria". Y no esquivó la responsabilidad: "San Martín está obligado a ser protagonista siempre. Los que llegamos queremos conseguir cosas importantes. En nuestra mente está el ascenso".

El plus de ser sanjuanino también juega su partido y eso a Hernán Zuliani no le pesa. "Es como tener a toda una provincia atrás. El hincha tiene mucha pasión y eso motiva. Salgo de mi casa y la gente te saluda, te da energía. Eso suma", contó, agradecido por la repercusión que causó al confirmarse su llegada.

El lateral izquierdo llega entonado al debut en la Primera Nacional, ya que hizo una buena pretemporada dejando su sello en los amistosos: "Estoy contento por convertir y agarrar confianza, pero lo más importante es el funcionamiento del equipo. No importa quién haga los goles, sino que el equipo responda". Además, destacó la rápida sintonía del plantel y los objetivos: "Nos unimos desde el primer día y eso no pasa en todos lados. Todos tenemos la misma idea y eso es muy positivo".

El sanjuanino marcó dos goles de los cuatro amistosos que jugó con el Verdinegro: los dos fueron frente a Godoy Cruz

Con hambre, sentido de pertenencia y la responsabilidad de defender los colores en un momento clave, Zuliani vuelve a casa -pero la de enfrente- con una meta bien marcada. En el Pueblo Viejo la ilusión está en marcha y el jugador ya dejó en claro sus deseos: ser protagonistas y pelear hasta el final.