domingo 15 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Primera Nacional

Hernán Zuliani, ADN sanjuanino, ambicioso y con sed de gloria: "En nuestra mente está el ascenso"

Tiene 23 años, salió del semillero de Sportivo Desamparados y este mercado de pases lo trajo a San Juan para vestirse de verdinegro en el ascenso. Una escuela en la vereda de enfrente, 'pichón' de Ariel Martos y la confianza de los goles en los amistosos de pretemporada. Llega entonado y hambriento al arranque de la Primera Nacional. Su charla con Tiempo de San Juan.

Por Antonella Letizia
image

Arranca una nueva era en San Martín. Después de la herida del descenso y de que el plantel se haya desmantelado con las desvinculaciones de jugadores importantes en su puesto, tocó renacer y armarse de nuevo para pelear. En el camino llegó el técnico Ariel Martos y a partir de eso el mercado de pases trajo lo suyo: subieron los sanjuaninos, se trajo frescura y experiencia, una combinación que se fue aceitando en los entrenamientos diarios y que sin duda ese trabajo se vio reflejado en los cuatro amistosos que sumó. Una de las apuestas fue la de Hernán Zuliani, el sanjuanino que hizo escuela en Sportivo Desamparados y esta temporada se pondrá la camiseta verdinegra. Su charla con Tiempo de San Juan y un objetivo entre cejas: "Queremos ir hasta el final con este objetivo, este club merece estar en Primera".

Lee además
quien es hernan zuliani, el sanjuanino ex vibora que buscara el ascenso con la camiseta verdinegra
El perfil

Quién es Hernán Zuliani, el sanjuanino ex Víbora que buscará el ascenso con la camiseta verdinegra
san martin, con el chip en el debut: la eleccion del arquero, los sanjuaninos en el plantel y la obligacion de ser protagonistas
Proyecto retorno

San Martín, con el chip en el debut: la elección del arquero, los sanjuaninos en el plantel y la obligación de ser protagonistas

"Estoy muy contento. Desde el primer día que llegué toda la gente del club me recibió bastante bien y eso hace que uno se sienta cómodo", expresó en primera instancia el lateral izquierdo, que rápidamente se integró al grupo y empezó a mostrar credenciales dentro de la cancha.

Su llegada tuvo detrás una gestión importante del entrenador Ariel Martos, quien ya lo conocía de San Martín de Tucumán. "Fue uno de los principales que quería que venga. El pase lo tiene Defensa y Justicia y yo estaba entrenando ahí cuando me llamaron. Desde el primer día me entusiasmó volver a San Juan y que un equipo como San Martín se haya fijado en mí", aseguró a Tiempo de San Juan.

Formado en la escuelita e inferiores de Sportivo Desamparados, donde jugó desde los 4 hasta los 18 años, Zuliani reconoció que la decisión no fue sencilla en lo emocional, pero sí clara en lo profesional. "Me crié en ese club, pero esto es trabajo. Me gustó la propuesta y también volver a estar con mi familia fue un incentivo. Lo tomé como una oportunidad".

En cuanto a lo que encontró puertas adentro, fue directo: "Es un club muy ordenado, un club de Primera División. Viene de un golpe duro, pero se merece estar en Primera. Tiene todo para lograrlo. Solo hay que ir a buscar esa gloria". Y no esquivó la responsabilidad: "San Martín está obligado a ser protagonista siempre. Los que llegamos queremos conseguir cosas importantes. En nuestra mente está el ascenso".

El plus de ser sanjuanino también juega su partido y eso a Hernán Zuliani no le pesa. "Es como tener a toda una provincia atrás. El hincha tiene mucha pasión y eso motiva. Salgo de mi casa y la gente te saluda, te da energía. Eso suma", contó, agradecido por la repercusión que causó al confirmarse su llegada.

El lateral izquierdo llega entonado al debut en la Primera Nacional, ya que hizo una buena pretemporada dejando su sello en los amistosos: "Estoy contento por convertir y agarrar confianza, pero lo más importante es el funcionamiento del equipo. No importa quién haga los goles, sino que el equipo responda". Además, destacó la rápida sintonía del plantel y los objetivos: "Nos unimos desde el primer día y eso no pasa en todos lados. Todos tenemos la misma idea y eso es muy positivo".

El sanjuanino marcó dos goles de los cuatro amistosos que jugó con el Verdinegro: los dos fueron frente a Godoy Cruz

Con hambre, sentido de pertenencia y la responsabilidad de defender los colores en un momento clave, Zuliani vuelve a casa -pero la de enfrente- con una meta bien marcada. En el Pueblo Viejo la ilusión está en marcha y el jugador ya dejó en claro sus deseos: ser protagonistas y pelear hasta el final.

Temas
Seguí leyendo

Cómo tienen que hacer los hinchas de San Martín para seguir los partidos por internet

La Reserva de San Martín sufrió una goleada en Santa Fe y sigue sin levantar cabeza en el torneo

Fue goleador de San Martín, jugador de Maradona y lo presentaron como He-Man en su nuevo club

AFA transmitirá a San Martín y todos los partidos de la Primera Nacional: cuánto costará ver los partidos en VIVO

San Martín mira de reojo el calendario de la Primera Nacional y el choque por Copa Argentina

A corazón abierto, el "Pulpo" González confesó que estuvo deprimido por el descenso de San Martín: "Me daba vergüenza..."

Los hinchas verdinegros acompañaron a los pibes en el debut de la Reserva: buscate

La Reserva de San Martín perdió con Platense en el arranque del Torneo Proyección

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
asado, fernet y pura pasion en el arranque del safari: si estuviste alli, buscate
Tiempo en Valle Fértil

Asado, fernet y pura pasión en el arranque del Safari: si estuviste allí, buscate

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una conocida concesionaria local denunció e hizo detener a un empleado por el supuesto hurto de repuestos
Mecánico en la mira

Una conocida concesionaria local denunció e hizo detener a un empleado por el supuesto hurto de repuestos

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum
Fatalidad

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum

Muere una policía tras caer de su moto en Ullum: fue identificada
Tragedia

Muere una policía tras caer de su moto en Ullum: fue identificada

Robos a la empleada judicial: los ladrones hace meses habían salido del penal y son el terror de Rivadavia
Marquesado

Robos a la empleada judicial: los ladrones hace meses habían salido del penal y son el terror de Rivadavia

Un remisero se estrelló con un colectivo en Rawson y quedó incrustado
Fuerte impacto

Un remisero se estrelló con un colectivo en Rawson y quedó incrustado

Te Puede Interesar

Más allá de la flor de cannabis: el ambicioso plan de San Juan para aprovechar la planta a full, hasta las raíces
Negocio prometedor

Más allá de la flor de cannabis: el ambicioso plan de San Juan para aprovechar la planta a full, hasta las raíces

Por Miriam Walter
Lluvias en San Juan
SMN

Domingo lluvioso y con temperaturas agradables en San Juan

La sanjuanina Carolina Oro y el intendente de Ushuaia anunciaron que serán padres
Dulce espera

La sanjuanina Carolina Oro y el intendente de Ushuaia anunciaron que serán padres

Hernán Zuliani, ADN sanjuanino, ambicioso y con sed de gloria: En nuestra mente está el ascenso
Primera Nacional

Hernán Zuliani, ADN sanjuanino, ambicioso y con sed de gloria: "En nuestra mente está el ascenso"

Entre la inflación, la política y las dificultades para estudiar: las preocupaciones que hoy marcan a los jóvenes sanjuaninos video
Tiempo pregunta

Entre la inflación, la política y las dificultades para estudiar: las preocupaciones que hoy marcan a los jóvenes sanjuaninos