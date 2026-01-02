Quién es Hernán Zuliani, el sanjuanino ex Víbora que buscará el ascenso con la camiseta verdinegra

San Martín ultima detalles para el arranque de la pretemporada. Después del trago amargo del descenso en el Estadio Minella, ahora la historia es otra y no quedan más opciones que dar vuelta la página y prenderse de nuevo a una nueva ilusión. A pocos días del arranque de los entrenamientos, el elenco verdinegro sumó a un nuevo jugador para su plantel: es sanjuanino, salió del semillero de Sportivo Desamparados y tiene roce internacional. Quién es y cómo juega Hernán Zuliani , el defensor juvenil que sumó Ariel Martos para su plantel de la Primera Nacional.

Zuliani es un sanjuanino de 23 años, que después de tener su buen presente en Sportivo Desamparados en la local y el Federal A, pegó el salto al fútbol profesional. Es que un año después de que se decretara la pandemia por el virus de Coronavirus (2021), un llamado de un representante de jugadores cambió todo. "Yo pensaba en uno del Federal A, como Cipolletti u Olimpo. También de la B Nacional. Pero jamás se me cruzó por la cabeza que fuese uno de Primera División", había dicho en esa oportunidad el futbolista a Tiempo de San Juan , al enterarse de la prueba en Defensa y Justicia.

Con paciencia, tiempo y mucho amor por llegar, el jugador sanjuanino fue armando su curriculum para que hoy sea el que lo represente: en ese entonces y siendo muy joven, Zuliani viajó 1.200 kilómetros en colectivo para hacer la prueba en el Halcón de Varela, que se hospedó en la pensión junto a otros chicos de la Reserva y que entrenó casi una semana completa con el plantel profesional: "No quería equivocarme en nada, no quería errar", fueron las primeras palabras de aquel chico que soñaba llegar. Objetivo que terminó cumpliendo porque firmó con el club, lo pidió Becaccece y jugó Copa Sudamericana. Todo redondo, con una página que se empezó a escribir sola.

Zuliani debutó en Defensa y Justicia en el 2022, cuando, por un partido correspondiente a la Copa Sudamericana, enfrentó al Atlético Goianense de Brasil, en la derrota del conjunto argentino por 3-2. En dicho encuentro Zuliani brindó una asistencia

Después del Halcón de Varela, el lateral izquierdo tuvo pasos en la Primera Nacional en equipos como Deportivo Madryn y San Martín de Tucumán. En el Aurinegro llegó en calidad de préstamo y permaneció durante 2 temporadas: disputó 55 partidos sin anotar goles.

Ya en su último equipo -antes de arribar al Verdinegro-, el defensor vistió los colores de San Martín de Tucumán en la Primera Nacional. Al equipo le aportó frescura y juventud. Finalmente, después de una temporada completa en el Santo, el Verdinegro sumó interés y lo incorporó a sus filas, convirtiéndose así en el cuarto refuerzo después de Murillo, Hachen y Nadalin.

