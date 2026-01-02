Pionera en alimentación sin TACC en San Juan: la historia de Laura Rivera, la mujer que transformó la celiaquía en un proyecto de vida

Cuando Laura Rivera se quedó sin trabajo, tenía 33 años y un diagnóstico reciente que empezaba a cambiarle la vida. La celiaquía, una enfermedad crónica que hasta entonces había atravesado a su familia, se volvió personal y urgente. En ese contexto de incertidumbre laboral y síntomas físicos que avanzaban sin pausa, tomó una decisión que transformaría no solo su futuro, sino también el de cientos de personas celíacas en San Juan.

“Empecé a perder el cabello, se me debilitaban las uñas, bajé mucho de peso y perdí masa muscular. No tenía daño intestinal, pero los síntomas estaban”, recuerda. Al mismo tiempo, el trabajo que tenía ya no estaba. “Ahí fue cuando me quedé sin empleo y entendí que tenía que hacer algo”, cuenta Laura, hoy con 43 años, cocinera profesional y referente en alimentación sin TACC en su provincia.

La celiaquía no era nueva en su historia familiar. Su mamá, Susana, y su tía Estela fueron diagnosticadas de adultas, cuando el acceso a productos sin gluten era casi inexistente en el interior del país. “Mi mamá descubrió que era celíaca cerca de los 45 años y mi tía ya pasados los 50. En ese momento no había lugares, no había opciones, no había información”, explica.

Laura creció en una casa encabezada por mujeres. Sin papá, con una mamá y una abuela que se hicieron cargo de todo. “Crecí con dos mujeres muy empoderadas. En mi casa no se esperaba que alguien trajera la plata o resolviera las cosas. Aprendí a salir adelante”, dice. Esa forma de mirar la vida fue clave cuando la estabilidad laboral desapareció.

Laura Rivera celiaca clases (1)

Antes incluso de su diagnóstico, Laura ya cocinaba para su mamá. “Siempre me gustó el tema. Le hacía cosas para que pudiera comer, porque no conseguía nada”, cuenta. Pero fue recién cuando la enfermedad le tocó el cuerpo y el trabajo se terminó, que ese interés se transformó en un proyecto concreto.

Decidió estudiar gastronomía y se recibió de cocinera profesional. Con ese conocimiento, más la experiencia acumulada y la necesidad urgente de generar ingresos, nació Te Encuentro, un emprendimiento que comenzó desde su casa, con delivery y producción artesanal. “Arrancamos haciendo lo que el celíaco no conseguía. Todo lo que buscabas y no había, queríamos que estuviera en el local”, explica.

laura rivera entrega productos dia del celiaco

Su marido, Andrés, se sumó rápidamente al proyecto. Juntos detectaron un vacío enorme en el mercado gastronómico local. “Fuimos los primeros en hacer lomos a domicilio sin TACC. También empanadas los domingos. Cosas simples, comunes, pero que el celíaco no podía comprar en ningún lado”, relata Laura.

La falta de empleo había sido el empujón, pero la enfermedad fue la guía. “No hay nada como vivirlo en carne propia. Cuando sos celíaco te das cuenta de todo lo que falta”, dice. Uno de los puntos más críticos apareció cuando quiso salir a tomar un café. “Lo único que te ofrecían era una barrita de arroz. Nada más”, recuerda.

Ahí el emprendimiento volvió a reinventarse. Te Encuentro empezó a producir alimentos específicos para cafeterías: tartas de coco, pastafrolas, maicenitas, productos dulces y también opciones saladas y de sanguchería. “Nos enfocamos en que el celíaco pudiera sentarse en un café como cualquier otra persona”, explica.

Con el tiempo, Laura no solo se convirtió en proveedora, sino también en formadora. Empezó a hablar de higiene, de contaminación cruzada, de la importancia de la cocina segura. “No alcanza con que algo no tenga gluten. Si no está bien elaborado, no sirve”, aclara.

Laura Rivera y su esposo andres equipo inicial

Hoy, San Juan es una de las provincias con mayor desarrollo en materia de celiaquía, algo que Laura destaca desde su experiencia. “He ido a otras provincias y no está tan desarrollado. Acá en casi todos los cafés encontrás una opción sin TACC, hay cafeterías totalmente libres de gluten y almacenes donde conseguís de todo. Eso no lo vi en otros lados”, afirma.

Su rol como referente se consolidó también desde la educación. Aunque al principio se resistió, terminó haciendo una capacitación docente por insistencia de su madre. “Yo le decía que no quería dar clases, que nunca iba a ser docente”, recuerda. Hoy se ríe de esa negativa.

Esa formación le permitió ser convocada por el Gobierno de San Juan para dictar clases de celiaquía dentro del programa Aprender, Trabajar y Producir. “Hoy doy capacitaciones para el Estado y eso es un orgullo enorme”, dice. También forma parte de Mujeres Empresarias de San Juan, donde trabaja para visibilizar el rol de las mujeres emprendedoras.

Además, dicta cursos de cocina para celíacos en su propio local. Enseña normas de higiene, manejo de alimentos y prevención de contaminación cruzada. “La idea es que si viene un celíaco pueda comer tranquilo, sabiendo que está en un lugar seguro”, explica.

Te Encuentro es hoy uno de los pocos emprendimientos sin TACC en San Juan que cuenta con todas las habilitaciones oficiales: de Salud, RNE y RNPA. Actualmente trabaja para obtener el código de barras y convertirse en proveedor del Estado. “Vamos creciendo de a poco, pero a pasos muy grandes”, resume.

El proyecto no solo sobrevivió, sino que se convirtió en el sostén económico de su familia. “Gracias a Dios nos dio un techo, movilidad, estudio para nuestros hijos. Es chico, pero gigante a la vez”, dice Laura. En un contexto donde muchos locales sin TACC cerraron, Te Encuentro sigue funcionando y expandiéndose.

“Salir a la calle y que te reconozcan es muy fuerte. Ver que el emprendimiento responde, que crece, es hermoso”, confiesa. También participa en medios: tiene un espacio de cocina para celíacos en el programa La Carta, que se emite por TeleSol, y realiza campañas de concientización en redes sociales, visitas a cafés y acciones solidarias.

Laura no romantiza el camino. “Laburamos un montón todos los días con mi marido”, reconoce. Pero está convencida de que la decisión que tomó cuando se quedó sin trabajo fue la correcta.

Lo que empezó como una respuesta a una enfermedad y a la falta de empleo, hoy es un emprendimiento que cambió la forma de comer de una provincia entera. Y Laura Rivera, aquella mujer que no encontraba qué comer en un café, se transformó en una de las voces más autorizadas sobre celiaquía en San Juan.

Dónde contactarla:

Instagram: @teencuentrostacc

Facebook: Te Encuentro Sin TACC