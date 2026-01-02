Una mujer de Chimbas denunció que se metieron a su cuenta ANSES y sufrió una estafa de $5.000.000

Una vecina de Chimbas sufrió una estafa de 5.000.000 de pesos a través de su cuenta en ANSES. Denunció que de un momento a otro no pudo entrar a la aplicación y días después descubrió que tenía una deuda millonaria contraída por un préstamo que ella no había solicitado.

El hecho fue advertido este martes 31 de diciembre, cuando Sonia Hoga detectó el fraude y se presentó en la Comisaría 17ª. La mujer, de 63 años, es del barrio Andacollo y denunció que el pasado 26 de diciembre su cuenta personal de ANSES se bloqueó de manera repentina y que recién en la jornada del miércoles último logró volver a acceder.

Fue en ese momento cuando constató que tenía un préstamo por 5 millones de pesos a su nombre, operación que aseguró no haber gestionado ni autorizado. Según relató, hasta ese instante desconocía por completo la existencia de esa deuda y no había recibido notificaciones previas sobre el movimiento sospechoso en su cuenta personal.

Tras la denuncia, todas las actuaciones fueron giradas a la UFI Delitos Informáticos y Estafas, que quedó a cargo de la investigación. El caso es instruido por el fiscal Eduardo Gallastegui, quien deberá determinar cómo se produjo el acceso indebido a la cuenta y quién o quiénes fueron los autores de la maniobra fraudulenta.