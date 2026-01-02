viernes 2 de enero 2026

Violencia

Un sujeto, que ha tenido roces con la justicia, terminó internado tras ser apuñalado por su hermano en Chimbas

El herido es Jorge Nahuel Rosselot, de ahora 30 años. El agresor fue identificado y es buscado por la Policía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

La previa de la noche de Año Nuevo terminó con una violenta pelea protagonizada entre dos hermanos. El episodio ocurrió en Chimbas y dejó el saldo de una persona herida e internada en el Hospital Rawson.

image
Jorge Nahuel Rosselot cuando tuvo la audiencia en su contra en 2023.

Sobre el hecho en Chimbas se supo que Rosselot estaba en su casa, cuando alrededor de las 15 horas del 31 de diciembre, su hermano Lucas Pérez (38) llegó a su vivienda muy enojado y bajo los efectos de estupefacientes.

Rosselot en su denuncia manifestó que su hermano comenzó a agredirlo. Dijo que primero lo golpeó con un caño en la cabeza y que después agarró un cuchillo y comenzó a asestarle puntazos en diferentes partes del cuerpo.

Según el parte médico, el damnificado recibió puntazos en el brazo y mano izquierda y en la pierna izquierda.

Este hombre fue revisado en el Centro de Salud Báez Laspiur y después fue derivado al Hospital Rawson, ya que una de las heridas sufridas era muy profunda y necesitaba de una mejor evaluación médica.

Rosselot nunca estuvo inconsciente y pudo ser entrevistado por la Policía. En el hecho trabajaron policías del Comando Norte y ahora pasó a manos de UFI Genérica.

