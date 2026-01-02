Grave siniestro en Chimbas: un motociclista sufrió un fuerte golpe en la cabeza y una fractura en una pierna

Un grave siniestro vial se registró en la mañana de este jueves 1 de enero en el departamento Chimbas , donde un automóvil y una motocicleta protagonizaron un violento choque frontal . El hecho ocurrió alrededor de las 8.20 del jueves en la intersección de calles Mendoza y Saavedra . Entre las lesiones más importantes se encuentra un traumatismo por un golpe en la cabeza y una fractura en una de sus piernas.

Según el informe de la UFI Delitos Especiales, ambos vehículos circulaban por calle Saavedra. El auto, un Renault 12, era conducido por Ferreyra, de 43 años, quien transitaba en sentido Este-Oeste. En tanto, la motocicleta Zanella 110 cc, al mando de Stoco, de 26 años, lo hacía en sentido contrario, de Oeste a Este.

De acuerdo a las primeras manifestaciones recogidas en el lugar, la moto se habría cruzado de carril, lo que derivó en el impacto frontal entre ambos rodados. Como consecuencia del choque, el motociclista llevó la peor parte y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson.

Al momento de su ingreso al nosocomio, Stoco presentaba un traumatismo encéfalo craneano (TEC), una herida cortante en el arco superciliar izquierdo, traumatismo facial, fractura de fémur izquierdo, herida cortante en la rodilla derecha, escoriaciones múltiples y politraumatismos, según consta en el radiograma médico 10/26. El carácter de las lesiones es evaluado como grave, a determinar.

En el lugar del hecho intervino personal de la Comisaría 17ª, siendo la oficial Eugenia Carrizo la primera interventora. Además, se hicieron presentes los funcionarios judiciales Iván Grassi, fiscal de la causa, y Roxana Fernández, ayudante fiscal, quienes dispusieron la realización de las medidas de rigor para esclarecer las circunstancias del siniestro.