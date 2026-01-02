Qué se sabe sobre el nuevo ingreso de personal a Tribunales: el pasilleo y un tema que no se resolvió

En diciembre trascendió que habrá nuevos ingresos al Poder Judicial. Es un cupo de personal que ocupará lugares que dejaron vacíos los ascensos. Pero se supo que hay malestar interno porque de los ingresantes, el 40% no habría rendido el concurso. Si bien la acordada no fue difundida oficialmente con los nombres de los nuevos empleados de la Justicia, se supo que después de la Feria serán capacitados para que arranquen con sus labores en los fueros para los que fueron convocados.

El 60% de los ingresos que aprobó la Corte de Justicia será cubierto por los aprobados del concurso 2022, que fue el último que se rindió para ingresar a Tribunales -con prórroga hasta agosto del 2026-. Pero el 40% restante serán cargos para personas que no pasaron por este filtro, según consignaron fuentes oficiales. En los pasillos de Tribunales ha sido tema de conversación esta elección de personal. "Conocemos a algunos ingresantes y no han rendido el concurso", indicaron en las oficinas que funcionan en vacaciones.

Luego de la finalización de la Feria Judicial los ingresantes recibirán la capacitación de rigor para efectivizar su lugar dentro del Poder Judicial. Son dos días, en los que les explican cómo es el funcionamiento de la Justicia, información sobre la Ley Micaela, entre otros manejos internos. La mayor parte de los lugares responden a puestos vacantes que dejó el último ascenso del Poder Judicial, más las jubilaciones y demás.

Como los ingresos se determinaron previo a la asunción de Guillermo Baigorrí al frente del Ministerio Público Fiscal, no hay personal que vaya a Fiscalía. Internamente hubo paz pero lo cierto es que hay estructuras que hay reforzar y una que hay que crear. Se trata de la tan anunciada oficina de comunicación, de la cual hará uso el nuevo Fiscal General. Al menos son tres las personas que cumplirán con este rol y hasta el momento no están esos ingresos autorizados. Por el momento no hay conflicto, pero se viene este tire y afloje cuando arranque a pleno la labor dentro del palacio de Tribunales.

Fueron 541 las personas que aprobaron el examen de ingreso al Poder Judicial en el 2022. De ese total, el 61% de los que entraron a trabajar a Tribunales en estos últimos cuatro años fueron aprobados del concurso, pero el 39% restante respondió a personal elegido discrecionalmente.

La Justicia ofrece mejores salarios que el resto de la administración pública, estabilidad, posibilidades de ascensos y mejoras salariales significativas para aquellos que tengan título universitario (los haberes se incrementan un 50%). Es por ello que la apertura de un concurso genera expectativas altas.