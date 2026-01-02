viernes 2 de enero 2026

Alarma

Otro intento de robo de la camioneta de un sanjuanino en La Serena: la nueva víctima es un referente de los viñateros

El hecho ocurrió este domingo, en plena siesta. Mirá el truco del comprovinciano que permitió salvar el vehículo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Otro sanjuanino fue víctima del intento de robo de su camioneta en La Serena, Chile.

Otro sanjuanino fue víctima del intento de robo de su camioneta en La Serena, Chile.

Otro hecho delictivo en La Serena, Chile, que tuvo como víctima a un sanjuanino vuelve a causar alarma. Esta vez, el damnificado fue Eduardo Garcés, expresidente de la Federación de Viñateros, quien sufrió el intento de robo de su camioneta Toyota, cuando se encontraba recorriendo el puerto. Un truco de seguridad evitó que el delito se consumara.

Según informaron fuentes allegadas al actual titular de la Junta de Riego de Chimbas a Tiempo de San Juan, el hecho se registró este domingo, alrededor de las 14:30, en la zona del Puerto de Coquimbo, sobre calle Bilbao, a unos 50 metros de la Costanera.

El propio Garcés contó que, los delincuentes rompieron el vidrió del vehículo y lograron ingresar al habitáculo. Sin embargo, por sugerencia de un conocido, el sanjuanino había tomado la precaución de sacar el volante luego de estacionar, lo que complicó el accionar de los ladrones.

image

Al mismo tiempo, aparentemente, un automovilista chileno observó la maniobra y amenazó a los ladrones con llamar a Carabineros, lo que terminó por espantar a los sujetos sin lograr llevarse la camioneta Hilux modelo 2017.

Cabe recordar que, una situación similar se vivió el domingo pasado, cuando en la misma comuna del país vecino, delincuentes intentaron llevarse una camioneta Toyota SW4 que se encontraba estacionada en la zona de la Avenida del Mar. Y justamente el robo no llegó a consumarse por la misma acción tomada por el dueño del vehículo: antes de dejarlo estacionado, retiró el volante, lo que impidió que los autores del hecho lograran encenderlo y escapar.

Los robos de camionetas a sanjuaninos en La Serena que sí se consumaron

A lo largo de diciembre pasado, se conocieron al menos dos robos de camionetas en La Serena que tuvieron a sanjuaninos como víctimas.

El primero ocurrió el pasado 3 de diciembre y tuvo como protagonista a Miguel Rodríguez, quien contó a Tiempo de San Juan que había dejado su camioneta en el estacionamiento del Jumbo, ubicado entre Easy y París, tras asegurarse de colocar traba volante y cerrar correctamente el vehículo. Sin embargo, horas más tarde, al regresar, la camioneta ya no estaba.

Gracias a las cámaras de seguridad del lugar, pudo constatarse que alrededor de las 14:00 una banda organizada se llevó el rodado. “No hay ninguna esperanza de que la encuentren”, expresó Rodríguez en ese momento, quien aseguró que estas bandas apuntan especialmente a camionetas con patente argentina, que luego serían trasladadas en contenedores hacia la frontera con Bolivia.

El segundo caso salió a la luz dos semanas después y tuvo características aún más alarmantes. Una familia sanjuanina fue víctima de un robo durante la madrugada, dentro de un condominio privado ubicado sobre Avenida del Mar. En ese hecho, los delincuentes se llevaron una camioneta Toyota Hilux SRX y cerca de 3.500 dólares en efectivo, además de toda la documentación del vehículo.

image

Según relataron los damnificados, los ladrones actuaron con extrema rapidez: saltaron una reja perimetral, rompieron un vidrio, retiraron la traba volante y un fusible, y escaparon marcha atrás en menos de cinco minutos, incluso rompiendo el portón de salida del complejo, pese a la presencia de dos guardias de seguridad.

Más allá de estos casos, autoridades chilenas vinculadas a las áreas de Seguridad y Turismo, aseguraron a principios de esta semana que los robos de vehículos cayeron un 22 por ciento con respecto al verano pasado. Incluso, Paula Merino, directora de la Cámara de Turismo, sostuvo que existe “una percepción de inseguridad que no se condice con las cifras reales”. Y aseguró: “Las estadísticas muestran una disminución de la delincuencia y un trabajo conjunto entre sector público y privado”.

Temas
Dejá tu comentario

