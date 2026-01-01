jueves 1 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Suiza

Imágenes impactantes: así fue el incendio en una fiesta de Año Nuevo que dejó decenas de muertos

El fuego se desató en un bar de Crans-Montana, una de las estaciones de esquí más concurridas del país. La Policía descartó un atentado y avanza con la identificación de las víctimas. Las fotos y videos son impactantes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
incendio en suiza 3
incendio en suiza 2

El comienzo del Año Nuevo estuvo atravesado por una tragedia en la reconocida estación de esquí de Crans-Montana, en Suiza, donde un violento incendio se desató en el interior de un bar repleto de jóvenes que celebraban la llegada del 1 de enero. El siniestro provocó decenas de muertes y dejó alrededor de un centenar de heridos, muchos de ellos en estado crítico.

Lee además
decenas de muertos en suiza tras un incendio durante ano nuevo
Tragedia Internacional

Decenas de muertos en Suiza tras un incendio durante Año Nuevo
milei quedo segundo en un ranking global de lideres y el gobierno celebro el reconocimiento
Reconocimiento internacional

Milei quedó segundo en un ranking global de líderes y el Gobierno celebró el reconocimiento

Según confirmaron las autoridades del cantón de Valais, el foco ígneo se originó en el bar Le Constellation, un local muy popular en la zona turística. En una conferencia de prensa, el comandante de la Policía Cantonal, Frederic Gisler, informó que el número de víctimas fatales aún no es definitivo y que la prioridad está puesta en el trabajo de medicina legal para lograr identificar a las personas fallecidas.

incendio en suiza 2

La explosión que generó alarma entre los presentes ocurrió cerca de la 1.30 de la madrugada, hora local, y fue consecuencia directa del incendio. Tras las primeras pericias, los investigadores descartaron de plano la hipótesis de un ataque intencional.

Desde la fiscalía del cantón indicaron que la investigación recién comienza y que, debido a la magnitud del hecho, todavía no fue posible determinar la identidad de todas las víctimas. En ese marco, las autoridades advirtieron que podría haber turistas extranjeros entre los fallecidos, ya que se trata de un destino internacional muy elegido durante las fiestas de fin de año.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2006759755260506328&partner=&hide_thread=false

Los heridos fueron derivados a distintos centros de salud de la región, mientras que los casos más graves fueron trasladados al Hospital de Sion, donde las unidades de cuidados intensivos y los quirófanos trabajan al límite, de acuerdo a lo informado por el responsable cantonal de Salud, Mathias Reynard.

Además, se puso en marcha un dispositivo especial de contención psicológica para asistir a familiares, sobrevivientes y testigos del incendio. En paralelo, las autoridades evitaron pronunciarse sobre las posibles causas del fuego y no confirmaron si el local cumplía con todas las normas de seguridad vigentes.

Testimonios de vecinos señalaron que el bar funcionaba en un nivel subterráneo y que el acceso se realizaba por una escalera, una característica que podría haber dificultado la evacuación en medio del caos.

El operativo de emergencia fue de gran magnitud: participaron más de diez helicópteros, unas cuarenta ambulancias y al menos 150 personas, entre bomberos, rescatistas y personal sanitario, que trabajaron durante horas para asistir a las víctimas y controlar la situación.

Temas
Seguí leyendo

Un año que pide algo más: el Papa León XIV habló de paz, esperanza y compromiso

Así arrancó el 2026 en el mundo, mientras Argentina espera el brindis

Dos trenes que llevaban turistas a Machu Picchu chocaron de frente: hay un muerto y 40 heridos

Cómo evitar horas de cola para cruzar a Chile: la plataforma que muestra el paso minuto a minuto

Así funciona el "cerebro digital" del MIT que aprende, se equivoca y podría transformar la investigación neurológica

"El comentario aquí es tremendo respecto a la inseguridad": los dichos en San Juan tras el bajo arribo de turistas a Chile por Agua Negra

Enorme susto en Italia: cuatro heridos y 100 atrapados en un teleférico a 2800 metros sobre los Alpes

Mientras se suman las víctimas sanjuaninas, en La Serena afirman que el robo de vehículos cayó un 22% este verano

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
decenas de muertos en suiza tras un incendio durante ano nuevo
Tragedia Internacional

Decenas de muertos en Suiza tras un incendio durante Año Nuevo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Quedaron a pie

Vinieron a San Juan a despedir el año y les robaron su auto Mercedes Benz

Imagen ilustrativa
El peor comienzo del año

Recibió el 2026 en otra casa y cuando volvió a la suya, en Concepción, la encontró desvalijada

Pizza brasileña en San Juan: amasada por una pareja emprendedora, en una casita de Trinidad video
Resiliencia

Pizza brasileña en San Juan: amasada por una pareja emprendedora, en una casita de Trinidad

Extienden validez de los pases de transporte en los colectivos de la Red Tulum para personas con discapacidad.
Atención

Desde este jueves, comenzó a regir el nuevo precio del colectivo en San Juan

Así quedó el auto que ardió.
Siniestro

Alarma y caos en Pocito por un auto que terminó envuelto en llamas

Te Puede Interesar

Las imágenes de Yoselí, víctima del femicidio el 1 de enero de 2022. video
Efeméride

A 4 años del femicidio de Yoselí en Sarmiento, el conmovedor mensaje que circuló en las redes

Por Redacción Tiempo de San Juan
Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac
Declaraciones

Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac

Lo atraparon en los techos de una casa de Capital: tenía dólares, pesos argentinos y chilenos que habría robado a una anciana
Comando Urbano

Lo atraparon en los techos de una casa de Capital: tenía dólares, pesos argentinos y chilenos que habría robado a una anciana

Encontraron a un perro que fue robado hace 15 días en San Juan: el video de la emocionante vuelta a casa
¡El primer milagro del 2026!

Encontraron a un perro que fue robado hace 15 días en San Juan: el video de la emocionante vuelta a casa

Cesárea de urgencia y estado reservado: preocupación en San Juan tras el primer nacimiento del 2026
En el Rawson

Cesárea de urgencia y estado reservado: preocupación en San Juan tras el primer nacimiento del 2026