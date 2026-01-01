Imágenes impactantes: así fue el incendio en una fiesta de Año Nuevo que dejó decenas de muertos

El comienzo del Año Nuevo estuvo atravesado por una tragedia en la reconocida estación de esquí de Crans-Montana , en Suiza, donde un violento incendio se desató en el interior de un bar repleto de jóvenes que celebraban la llegada del 1 de enero. El siniestro provocó decenas de muertes y dejó alrededor de un centenar de heridos, muchos de ellos en estado crítico.

Según confirmaron las autoridades del cantón de Valais , el foco ígneo se originó en el bar Le Constellation , un local muy popular en la zona turística. En una conferencia de prensa, el comandante de la Policía Cantonal, Frederic Gisler , informó que el número de víctimas fatales aún no es definitivo y que la prioridad está puesta en el trabajo de medicina legal para lograr identificar a las personas fallecidas.

La explosión que generó alarma entre los presentes ocurrió cerca de la 1.30 de la madrugada, hora local, y fue consecuencia directa del incendio. Tras las primeras pericias, los investigadores descartaron de plano la hipótesis de un ataque intencional.

Desde la fiscalía del cantón indicaron que la investigación recién comienza y que, debido a la magnitud del hecho, todavía no fue posible determinar la identidad de todas las víctimas. En ese marco, las autoridades advirtieron que podría haber turistas extranjeros entre los fallecidos, ya que se trata de un destino internacional muy elegido durante las fiestas de fin de año.

Impactantes imágenes del incendio en una fiesta de Año Nuevo en Suiza.

Los heridos fueron derivados a distintos centros de salud de la región, mientras que los casos más graves fueron trasladados al Hospital de Sion, donde las unidades de cuidados intensivos y los quirófanos trabajan al límite, de acuerdo a lo informado por el responsable cantonal de Salud, Mathias Reynard.

Además, se puso en marcha un dispositivo especial de contención psicológica para asistir a familiares, sobrevivientes y testigos del incendio. En paralelo, las autoridades evitaron pronunciarse sobre las posibles causas del fuego y no confirmaron si el local cumplía con todas las normas de seguridad vigentes.

Testimonios de vecinos señalaron que el bar funcionaba en un nivel subterráneo y que el acceso se realizaba por una escalera, una característica que podría haber dificultado la evacuación en medio del caos.

El operativo de emergencia fue de gran magnitud: participaron más de diez helicópteros, unas cuarenta ambulancias y al menos 150 personas, entre bomberos, rescatistas y personal sanitario, que trabajaron durante horas para asistir a las víctimas y controlar la situación.