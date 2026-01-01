Difundieron un video que muestra el comienzo del trágico incendio en el bar de Suiza

Un video difundido por medios locales en las últimas horas aportó nuevas pistas sobre el origen del devastador incendio ocurrido durante los festejos de Año Nuevo en el exclusivo centro turístico de Crans-Montana, en Suiza . Las imágenes parecen mostrar el instante previo al inicio del fuego que dejó alrededor de 40 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.

Según se observa en el registro audiovisual, varias personas se encontraban dentro del bar Le Constellation sosteniendo grandes botellas de champán con bengalas encendidas, en medio de una multitud apiñada. En determinado momento, las chispas habrían alcanzado el techo del local, compuesto por paneles acústicos que suelen estar fabricados con materiales plásticos altamente inflamables, capaces de prenderse fuego rápidamente ante partículas calientes.

El siniestro se produjo alrededor de la 1.30 de la madrugada del 1 de enero (hora local), cuando el bar -con capacidad para unas 300 personas en su interior y otras 40 en la terraza- se encontraba colmado por las celebraciones de Año Nuevo. A partir de ese momento, el fuego se propagó con gran velocidad, generando escenas de pánico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MundoEConflicto/status/2006859881069031805&partner=&hide_thread=false DESASTRE EN SUIZA | Video del momento del inicio del fuego dentro del bar en Crans-Montana.pic.twitter.com/RmpRWZNhs5 — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) January 1, 2026

La policía del cantón de Valais confirmó que el incendio dejó una cuarentena de víctimas fatales y cerca de 115 heridos, en su mayoría de gravedad. “Registramos alrededor de 40 fallecidos y aproximadamente 115 heridos, la mayoría graves”, declaró el jefe de la policía cantonal, Frédéric Gisler, durante una conferencia de prensa en Sion, junto al presidente suizo Guy Parmelin, quien calificó el hecho como “una de las peores tragedias” en la historia reciente del país.

Tras el inicio del fuego, se desplegó un amplio operativo de emergencia. Policías, bomberos y socorristas trabajaron durante horas en el rescate y la evacuación de las víctimas, mientras la zona era completamente acordonada y se establecía una restricción aérea para facilitar las tareas. Medios locales describieron que el resort comenzó el año con un persistente “olor a quemado en el aire”.

Las autoridades cantonales informaron que se abrió una investigación para determinar con precisión las causas del incendio y descartaron, de manera oficial, la hipótesis de un atentado. Aunque aún no hay conclusiones definitivas, el material audiovisual difundido reforzaría la presunción de que el uso de bengalas durante la celebración habría sido un factor clave en el inicio del siniestro.

En paralelo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia informó que ocho ciudadanos franceses continúan desaparecidos y no descartó que haya compatriotas entre las víctimas fatales. El presidente francés Emmanuel Macron aseguró que Francia puso a disposición sus hospitales para recibir heridos y colaborar con las autoridades suizas. Además, varios lesionados fueron trasladados a centros de salud franceses.

Desde el ámbito diplomático, el embajador italiano en Suiza indicó que 107 de los 112 heridos habían sido identificados hacia la noche del jueves, por lo que se espera que en las próximas horas se publique un listado más preciso sobre las nacionalidades de las víctimas, priorizando la notificación a las familias.