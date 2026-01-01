Decenas de muertos en Suiza tras un incendio durante Año Nuevo

Una tragedia de gran magnitud sacudió a Crans-Montana , uno de los centros turísticos más reconocidos de Suiza, cuando un incendio se desató en pleno festejo por la llegada del Año Nuevo . El siniestro ocurrió durante la madrugada del 1 de enero en el bar Le Constellation , un local muy concurrido tanto por turistas como por residentes de la zona.

De acuerdo a la información brindada por la Policía cantonal de Valais , el fuego comenzó alrededor de la 1:30 de la mañana , momento en el que se registró una fuerte explosión que generó pánico entre las personas que se encontraban en el lugar. Tras las primeras investigaciones, las autoridades aclararon que no se trató de un atentado , sino de una detonación vinculada directamente al incendio.

Inmediatamente se activó un amplio operativo de emergencia. Bomberos, policías y equipos de salud trabajaron durante horas para evacuar el bar y asistir a los heridos. La zona fue completamente acordonada, se restringió el acceso al público y se estableció una zona de exclusión aérea para facilitar las tareas de rescate.

image

Hasta el momento, las autoridades no difundieron un balance oficial de víctimas. En un breve comunicado, confirmaron que hubo personas fallecidas y numerosos heridos, aunque evitaron precisar cifras. Medios locales, en tanto, manejan estimaciones que hablan de decenas de muertos y más de un centenar de lesionados, datos que aún no fueron confirmados.

Las causas del incendio siguen bajo investigación. La Policía indicó que el origen del fuego es indeterminado y que continúan las pericias en el lugar. Versiones periodísticas mencionan que la explosión podría haber estado relacionada con el uso de pirotecnia durante un espectáculo musical, aunque esta hipótesis no fue avalada oficialmente.

Mientras avanzan las investigaciones, Crans-Montana permanece conmocionada por un hecho que convirtió una noche de celebración en una de las tragedias más impactantes del inicio del año en Europa.