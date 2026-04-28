Lula firmó acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó este martes el decreto que promulga el acuerdo de libre comercio entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE), un paso clave hacia la conformación de una de las mayores zonas comerciales del mundo.

El acuerdo comercial, que había sido aprobado antes por el Congreso brasileño, comenzará a entrar en vigor de manera gradual a partir del 1 de mayo. Al firmar el decreto en el Palacio de Planalto, acompañado de otras altas autoridades y representantes parlamentarios, Lula resaltó que el acuerdo llegó luego de un largo proceso.

“Este acuerdo se hizo a hierro, sudor y sangre, porque hay muchos intereses que intentan impedir que Brasil crezca y dispute espacio. Llega en un momento muy importante, al reforzar la idea consagrada del multilateralismo”, declaró.

“Después de que el presidente (estadounidense Donald) Trump tomó las medidas que tomó, practicando gravámenes de forma unilateral contra el mundo entero, la respuesta que la Unión Europea y Brasil le dieron al mundo es que no existe nada mejor que creer en el ejercicio de la democracia, en el multilateralismo y en la relación cordial entre las naciones”, dijo.

Destacó que el acuerdo es un ejemplo, y que podrá ser seguido de otros, como los que están siendo negociados con Singapur y Canadá, y también la posibilidad de que Colombia se integre al Mercosur.

El tratado, firmado el 17 de enero último en Paraguay, tras más de 25 años de negociaciones, prevé la reducción o eliminación progresiva de aranceles que abarcan más del 90 por ciento del intercambio entre ambos bloques.

La iniciativa integrará un mercado de más de 700 millones de personas, conectando el Mercosur -Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, con Bolivia en proceso de adhesión plena – con la zona del euro, y potenciando el flujo de bienes y capitales.

Tras décadas de negociación, los bloques concluyeron los procedimientos internos, que permitieron el inicio de la reducción gradual de aranceles. En una primera etapa, comienza a regir la esfera comercial del acuerdo que promueve, entre otras cosas, la reducción de aranceles, compras gubernamentales y facilitación del comercio.