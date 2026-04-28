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Discurso

Trump al rey Carlos III tras la tensión por las Malvinas: "No tenemos amigos más cercanos que los británicos"

En medio de las tensiones con el gobierno de Keir Starmer , el presidente de EE.UU. afirmó que su país mantiene una “relación especial” con el Reino Unido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país “no tiene amigos más cercanos que los británicos” al darle la bienvenida al rey Carlos III en la Casa Blanca, en momentos de tensión entre Washington y Londres por la guerra en Oriente Medio y por las Islas Malvinas.

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En su discurso de bienvenida, que incluyó una salva de 21 cañonazos, el tono de Trump distó mucho de las recientes críticas dirigidas al gobierno británico por no haberse sumado al conflicto con Irán.

“En los siglos transcurridos desde que conquistamos nuestra independencia, los estadounidenses no hemos tenido amigos más cercanos que los británicos”, declaró Trump en un discurso en el que afirmó que ambos países mantienen una “relación especial”. “Esperemos que siempre siga siendo así”, añadió.

El presidente republicano elogió al ejército británico: “Nadie luchó mejor junto a” Estados Unidos, a pesar de haberse burlado recientemente de los portaviones de Londres, a los que calificó de “juguetes”.

Una visita de cuatro días en medio de las tensiones diplomáticas

Carlso III y su esposa llegaron el lunes a Washington y los Trump ofrecieron a la pareja real un té y, más tarde, un recorrido por la Casa Blanca.

La visita de cuatro días estaba destinada a celebrar los vínculos históricos entre los dos estrechos aliados con motivo del 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos del antepasado del monarca británico, Jorge III.

Pero terminó con Carlos, de 77 años, obligado a desplegar una ofensiva de encanto diplomático después de que Trump, de 79, criticara duramente la negativa de Londres a ayudar a Washington en el conflicto con Irán.

La gira tampoco se suspendió pese a un tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca a la que asistió Trump el sábado y por el que un hombre ya fue imputado.

Carlos se dirigirá al Congreso luego de que lo hiciera su madre, la difunta reina Isabel II, en 1991 y dará un discurso que incluirá un llamamiento a “la reconciliación y la renovación” de las deterioradas relaciones bilaterales. A la noche, los Trump ofrecerán una cena de Estado en homenaje a la pareja real.

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