domingo 26 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Redes

Javier Milei repudió el ataque contra Donald Trump y apuntó contra "la retórica de la izquierda"

El mandatario argentino condenó el tiroteo en la cena de corresponsales en Washington, celebró que Trump haya salido ileso y aseguró que se trata de un nuevo intento de asesinato en su contra.

Por Redacción Tiempo de San Juan
gettyimages-2236949142
HGzYb98aAAA6Stc

El presidente argentino, Javier Milei, se pronunció tras el tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca y expresó su respaldo a su par estadounidense, Donald Trump, quien se encontraba en el lugar al momento del ataque.

Lee además
disparos, corridas y caos en una cena de donald trump en la casa blanca: detuvieron a un hombre
Este sábado

Disparos, corridas y caos en una cena de Donald Trump en la Casa Blanca: detuvieron a un hombre
quien es el hombre que intento atacar a donald trump en la cena de corresponsales de la casa blanca
Atentado

Quién es el hombre que intentó atacar a Donald Trump en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

A través de un comunicado oficial difundido por la Oficina del Presidente, el mandatario manifestó su “más enérgico repudio” al episodio, al que calificó como un nuevo intento de asesinato contra el líder republicano. Según señaló, se trataría del cuarto hecho de este tipo desde que Trump inició su regreso a la Casa Blanca.

En el mensaje, Milei también vinculó el ataque con “una retórica violenta de la izquierda”, en una definición que marca su posicionamiento político frente al hecho ocurrido en Washington.

HGzYb98aAAA6Stc

El jefe de Estado argentino destacó además que tanto Trump como su esposa, Melania Trump, resultaron ilesos tras el episodio, y subrayó que el atacante fue detenido por las fuerzas de seguridad.

El pronunciamiento se dio en el marco de la conmoción internacional que generó el tiroteo durante uno de los eventos políticos y mediáticos más importantes de Estados Unidos, que debió ser interrumpido por el operativo de evacuación.

Seguí leyendo

Atentado en Colombia: una bomba cayó sobre un colectivo y dejó al menos 13 muertos

El ejército israelí continúa sus ataques contra Hezbolá a pesar del acuerdo de alto el fuego

Irán restablece sus conexiones aéreas internacionales tras dos meses de conflicto

Irán enfría el intento de mediación en Pakistán mientras Trump insiste en un acuerdo

Un ataque israelí sobre el sur de Líbano provocó seis muertos, pese a la tregua anunciada por Trump

Brasil prohíbe las apuestas digitales sin regulación

Lula se sometió a una intervención quirúrgica para extirparle una lesión del cuero cabelludo

Pelotón de fusilamiento, el método de ejecución para condenados a muerte que quiere recuperar Estados Unidos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
quien es el hombre que intento atacar a donald trump en la cena de corresponsales de la casa blanca
Atentado

Quién es el hombre que intentó atacar a Donald Trump en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La ampliación de la planta de Adium en Pocito está muy avanzada. Para operarla tomarán decenas de trabajadores sanjuaninos.
Desarrollo industrial

En San Juan, una famosa empresa se expande y tomará hasta 180 nuevos empleados

Pacientes que están solos en el Hospital Rawson, una problemática en aumento y que afecta a personas cada vez más jóvenes.
Cruda tendencia

Los "solos" del Hospital Rawson: mayoría de hombres y cada vez más jóvenes

Techint se instalará en San Juan: el gancho minero que sedujo a la empresa de un apuntado por Milei
Novedades

Techint se instalará en San Juan: el "gancho minero" que sedujo a la empresa de un apuntado por Milei

De lo profundo de La Bebida al sueño del pibe: quién es Milo, la joyita sanjuanina que deslumbró a River
Historia

De lo profundo de La Bebida al "sueño del pibe": quién es Milo, la joyita sanjuanina que deslumbró a River

Le niegan la prisión domiciliaria al trapero Sosa, condenado por un asesinato en Chimbas en 2021
Crimen en Villa del Sur

Le niegan la prisión domiciliaria al trapero Sosa, condenado por un asesinato en Chimbas en 2021

Te Puede Interesar

Veladero, mina de oro insigne en Iglesia.
En San Juan

El plan provincial para convertir a Iglesia en el estandarte del ordenamiento territorial minero

Por Miriam Walter
Con la banca del hincha y también de Miadosqui, ¿hay Schiapparelli para rato en Concepción?
Respaldo total

Con la banca del hincha y también de Miadosqui, ¿hay Schiapparelli para rato en Concepción?

El pocitano que salió en defensa de su hija y asesinó a su yerno maltratador
Historias del Crimen

El pocitano que salió en defensa de su hija y asesinó a su yerno maltratador

De San Juan a Los Pumitas: la historia de Manu Cúneo, el niño que nunca soltó la guinda y cumplirá el sueño de jugar el Rugby Championship
En lo más alto

De San Juan a Los Pumitas: la historia de Manu Cúneo, el niño que nunca soltó la guinda y cumplirá el sueño de jugar el Rugby Championship

Javier Milei repudió el ataque contra Donald Trump y apuntó contra la retórica de la izquierda
Redes

Javier Milei repudió el ataque contra Donald Trump y apuntó contra "la retórica de la izquierda"