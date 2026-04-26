Javier Milei repudió el ataque contra Donald Trump y apuntó contra "la retórica de la izquierda"

El presidente argentino, Javier Milei, se pronunció tras el tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca y expresó su respaldo a su par estadounidense, Donald Trump, quien se encontraba en el lugar al momento del ataque.
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El mandatario argentino condenó el tiroteo en la cena de corresponsales en Washington, celebró que Trump haya salido ileso y aseguró que se trata de un nuevo intento de asesinato en su contra.
El presidente argentino, Javier Milei, se pronunció tras el tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca y expresó su respaldo a su par estadounidense, Donald Trump, quien se encontraba en el lugar al momento del ataque.
A través de un comunicado oficial difundido por la Oficina del Presidente, el mandatario manifestó su “más enérgico repudio” al episodio, al que calificó como un nuevo intento de asesinato contra el líder republicano. Según señaló, se trataría del cuarto hecho de este tipo desde que Trump inició su regreso a la Casa Blanca.
En el mensaje, Milei también vinculó el ataque con “una retórica violenta de la izquierda”, en una definición que marca su posicionamiento político frente al hecho ocurrido en Washington.
El jefe de Estado argentino destacó además que tanto Trump como su esposa, Melania Trump, resultaron ilesos tras el episodio, y subrayó que el atacante fue detenido por las fuerzas de seguridad.
El pronunciamiento se dio en el marco de la conmoción internacional que generó el tiroteo durante uno de los eventos políticos y mediáticos más importantes de Estados Unidos, que debió ser interrumpido por el operativo de evacuación.