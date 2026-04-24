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Brasil

Lula se sometió a una intervención quirúrgica para extirparle una lesión del cuero cabelludo

“Era una lesión cutánea. Es muy común, la más común del mundo”, señaló el cirujano.

Por Agencia NA
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue sometido este viernes a una intervención quirúrgica menor en el Hospital Sirio-Libanés, en San Pablo, para extirparle una lesión del cuero cabelludo.

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Según el doctor Roberto Kalil, médico de Lula, quien lo acompaña, todo salió bien, sin complicaciones: “Deberá permanecer en el hospital unas horas más y podrá irse a casa hoy mismo”, indicó el médico, según reportó Agencia Brasil.

La intervención, realizada por la doctora Cristina Abdala, consistió en la extirpación de piel de la zona de la cabeza. “Era una lesión cutánea. Es muy común, la más común del mundo”, afirmó Kalil.

La lesión, denominada carcinoma basocelular, es localizada y no se disemina a otras partes del cuerpo. “Es una lesión cutánea resultante de la exposición al sol. Es muy común, y cuando crece, tenemos que extirparla”, explicó la doctora Abdala. Se realizó una biopsia del tejido.

Lula, de 80 años, también recibió una inyección en la mano derecha para tratar una tendinitis, agrega la información.

Según Kalil, el presidente brasileño regresará a su casa para descansar durante los próximos días, pero esto no afectará su agenda.

“Evitaremos eventos multitudinarios en los próximos días. Lula no tomará ningún medicamento. Tiene una herida quirúrgica y debemos esperar a que cicatrice, lo que debería tardar aproximadamente un mes. Los cuidados ahora se centran en el tratamiento, el uso de un gorro y la reincorporación a su vida normal”, declaró el médico.

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