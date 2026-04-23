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Crisis

Trump aseguró que los estadounidenses deberán enfrentar durante "un largo tiempo" la suba de combustibles

Para Trump, es el precio que Estados Unidos debe pagar por “un Irán sin armas nucleares que intenten volar por los aires una de nuestras ciudades o todo Oriente Medio”.

Por Agencia NA
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a los periodistas en el Despacho Oval reiteró que no tiene apuro por alcanzar “el mejor acuerdo posible” con Irán y admitió que los estadounidenses tendrán que lidiar con los altos precios de la gasolina “durante un tiempo”.

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Trump dijo que el Estrecho de Ormuz está "sellado herméticamente" hasta un acuerdo con Irán

Sostuvo que a cambio de precios más altos de la gasolina, los estadounidenses obtienen “un Irán sin armas nucleares que intenten volar por los aires una de nuestras ciudades o todo Oriente Medio”.

“No hay nada peor” que un arma nuclear capaz de destruir varias ciudades estadounidenses, dijo Trump citado por las cadenas CNN, NBC News y CBS News.

También dijo que no usaría armas nucleares contra Irán, descartando la idea en respuesta a una pregunta de un reportero.

Cuando se le preguntó si consideraría desplegar un arma nuclear, Trump respondió tajantemente: “No”.

“¿Por qué se haría una pregunta tan estúpida? ¿Por qué usaría un arma nuclear?”, dijo Trump, argumentando que Estados Unidos ya había “devastado” a Irán sin un ataque nuclear.

Trump afirmó que el ejército iraní quedó “diezmado” cuatro semanas después del inicio de la guerra y que Estados Unidos tiene el “control total” del estrecho de Ormuz.

“En las primeras cuatro semanas, desplegué el ejército en el país”, dijo. “Ahora solo nos queda esperar y ver qué acuerdo se cierra”.

Reafirmó que si Irán no quiere volver a la mesa de negociaciones y llegar a un acuerdo, Estados Unidos reanudará los bombardeos contra el resto de los objetivos militares.

“No quiero precipitarme”, dijo el presidente.

Más temprano, Trump dijo el jueves que la Armada de EEUU disparará contra cualquier barco que coloque minas en el estrecho de Ormuz.

“He ordenado a la Armada de Estados Unidos que derribe cualquier embarcación, por pequeña que sea (¡sus 159 buques de guerra están hundidos!), que esté colocando minas en las aguas del estrecho de Ormuz. No debe haber vacilación alguna”, escribió Trump en una publicación en redes sociales.

Informe del Departamento de Guerra de Estados Unidos

Por otro lado, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos informó este jueves que sus fuerzas interceptaron un petrolero vinculado a Irán en el Océano Índico.

El buque, llamado “Majestic X”, transportaba petróleo procedente de Irán.

“Continuaremos con la vigilancia marítima global para desarticular redes ilícitas e interceptar buques que brindan apoyo material a Irán, dondequiera que operen”, declaró el departamento sobre el X.

La Armada de EE.UU. tiene actualmente 19 buques en Medio Oriente, incluidos dos portaaviones, y siete buques en el océano Índico, dijo un funcionario estadounidense este jueves.

Las fuerzas militares de EE.UU. comenzaron a hacer cumplir un bloqueo de puertos iraníes el 13 de abril utilizando gran parte de esa fuerza y han redirigido al menos 33 buques hasta este jueves.

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