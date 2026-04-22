Trump dijo que evitó ocho ejecuciones de mujeres en Irán, pero Teherán lo desmintió

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles en la red Truth Social que Irán accedió a detener la ejecución de ocho mujeres manifestantes, y le atribuyó el éxito a su petición directa a los líderes iraníes, aunque Teherán rechazó sus afirmaciones.

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“¡Excelentes noticias! Me acaban de informar que las ocho mujeres manifestantes que iban a ser ejecutadas esta noche en Irán ya no serán asesinadas. Cuatro serán liberadas de inmediato y las otras cuatro serán condenadas a un mes de prisión. Agradezco enormemente que Irán y sus líderes hayan respetado mi petición, como presidente de Estados Unidos, y hayan cancelado la ejecución prevista”, escribió Trump en la red social, citado por CNN.

Las autoridades iraníes han negado estar dispuestas a ejecutar a ninguna mujer. Las versiones contradictorias se suman a las dudas sobre la veracidad de la información relativa a casos individuales dentro del sistema judicial iraní.

El anuncio de Trump se produce tras ocasiones anteriores en las que afirmó que se dictaron sentencias de muerte en Irán que posteriormente fueron cuestionadas o no verificadas.