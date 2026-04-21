Trump extiende el alto el fuego con Irán pero mantendrá el bloqueo naval

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que extenderá el alto el fuego con Irán hasta que Teherán presente una propuesta para poner fin al conflicto, pero que continuará con el bloqueo naval de los puertos iraníes.

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“Dado que el Gobierno de Irán está gravemente dividido, algo que no sorprende, y a petición del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif, se nos ha pedido que suspendamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada”, escribió el mandatario estadounidense en la red Truth Social.

Trump añadió: “Por lo tanto, he ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que continúen el bloqueo y, en todos los demás aspectos, que permanezcan preparadas y capacitadas”.

“Por consiguiente, extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y se concluyan las negociaciones, de una forma u otra”, concluye el mensaje de Trump.