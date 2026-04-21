Israel y Hezbolá intercambian disparos en el sur del Líbano

Tropas de las FDI y de Hezbolá intercambiaron disparos hoy en el sur libanés, a pesar del alto el fuego vigente entre Israel y el Líbano.

Medio Oriente Comienza a regir el alto el fuego por 10 días alcanzado entre Israel y el Líbano

El ejército israelí afirmó que Hezbolá “lanzó varios cohetes contra soldados de las FDI” en Rab Thalathin, a lo que estos respondieron atacando el lanzacohetes del que provenían, reportó la cadena NBC News y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Esta mañana, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que atacaron a individuos que identificaron como “terroristas” que cruzaron la línea de defensa avanzada en Al-Qusayr y “representaban una amenaza inmediata”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han estado lanzando continuamente ataques contra el sur del Líbano en medio del alto el fuego, afirmando que actúan para “eliminar cualquier amenaza para los civiles y soldados israelíes”.

Por su parte, Hezbolá anunció el lanzamiento de cohetes y drones contra una posición de artillería israelí en el asentamiento de Kfar Giladi, en el norte de Israel, en respuesta a lo que considera violaciones del cese al fuego por parte de Israel, según la agencia Xinhua.

En un comunicado, el grupo afirmó que el ataque tuvo como objetivo la fuente del reciente fuego de artillería israelí contra la ciudad libanesa de Yahmar al-Shaqif.