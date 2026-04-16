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Tregua

Donald Trump anunció un alto el fuego en El Líbano

El presidente de los Estados Unidos dialogó con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el mandatario libanés, Joseph Aoun. Las Fuerzas de Defensa cesarán sus operaciones contra el grupo terrorista Hezbollah por diez días desde este jueves

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Israel y el Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días que comenzará este jueves, según anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras mantener conversaciones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su homólogo libanés, Joseph Aoun. La tregua se presenta como un intento de desescalar la tensión en la frontera entre ambos países tras una serie de enfrentamientos recientes.

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“Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5 P.M. EST”, escribió Trump en su red Truth Social. El mandatario estadounidense no hizo mención al grupo terrorista Hezbollah, actor clave en el conflicto, lo que deja interrogantes sobre el alcance real y la implementación efectiva del cese de hostilidades.

El grupo terrorista Hezbollah volvió a manifestar su rechazo frontal a cualquier acercamiento diplomático entre Israel y el Líbano, en medio de los intentos de Estados Unidos por impulsar negociaciones directas entre ambos países tras semanas de enfrentamientos en la frontera.

Previamente, el grupo terrorista Hezbollah intentó frustrar el acercamiento entre ambos países. El diputado de Hezbollah Hussein Hajj Hassan calificó como un “grave error” la decisión del Gobierno libanés de avanzar hacia contactos directos con Israel. “Las negociaciones directas con el enemigo son un grave pecado y un grave error… y no sirven a ningún interés del país”, afirmó a la agencia AFP desde su oficina parlamentaria. Además, instó a Beirut a detener lo que describió como “una serie de concesiones inútiles” ante Israel y Estados Unidos.

Las declaraciones reflejan la fuerte resistencia interna en el Líbano a cualquier diálogo con Israel, en un contexto de divisiones políticas y militares agravadas por el conflicto en curso.

FUENTE: Infobae

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