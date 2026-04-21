Estados Unidos anuncia sanciones contra empresas y personas vinculadas a la fabricación de armas iraníes

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes una nueva ronda de sanciones económicas contra varias empresas e individuos involucrados en la ayuda a Irán para el desarrollo de drones de ataque o misiles balísticos.

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La mayoría de las personas o empresas tienen su sede en Irán, aunque también existen otras entidades vinculadas a Turquía y a los Emiratos Árabes Unidos, reportó la cadena CBS News.

Entre las entidades sancionadas el martes se encontraba Mahan Air, una aerolínea privada con sede en Teherán, así como su presidente y varios miembros de su junta directiva.

Se alega que Mahan Air prestaba apoyo a la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

“El régimen iraní debe rendir cuentas por la extorsión a los mercados energéticos mundiales y por atacar indiscriminadamente a civiles con misiles y drones”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, como parte de la iniciativa Furia Económica, el Departamento del Tesoro seguirá rastreando el dinero y sancionando la imprudencia del régimen iraní y a quienes la permiten”, precisó.