martes 21 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Reacción

Estados Unidos anuncia sanciones contra empresas y personas vinculadas a la fabricación de armas iraníes

La mayoría de las empresas sancionadas tienen sede en Irán.

Por Agencia NA
image

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes una nueva ronda de sanciones económicas contra varias empresas e individuos involucrados en la ayuda a Irán para el desarrollo de drones de ataque o misiles balísticos.

Lee además
milei aseguro que israel y argentina son dos naciones unidas por los mismos valores
Relaciones internacionales

Milei aseguró que Israel y Argentina son "dos naciones unidas por los mismos valores"
Los embajadores de China y EE.UU en la Argentina.
Diplomacia

Dura respuesta de China a Estados Unidos: "Hagan algo concreto por el desarrollo de la Argentina"

La mayoría de las personas o empresas tienen su sede en Irán, aunque también existen otras entidades vinculadas a Turquía y a los Emiratos Árabes Unidos, reportó la cadena CBS News.

Entre las entidades sancionadas el martes se encontraba Mahan Air, una aerolínea privada con sede en Teherán, así como su presidente y varios miembros de su junta directiva.

Se alega que Mahan Air prestaba apoyo a la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

“El régimen iraní debe rendir cuentas por la extorsión a los mercados energéticos mundiales y por atacar indiscriminadamente a civiles con misiles y drones”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, como parte de la iniciativa Furia Económica, el Departamento del Tesoro seguirá rastreando el dinero y sancionando la imprudencia del régimen iraní y a quienes la permiten”, precisó.

Seguí leyendo

Trump extiende el alto el fuego con Irán pero mantendrá el bloqueo naval

Renunció el jefe de la autoridad electoral peruana por fallas en el proceso

Lula advirtió que puede deportar a agentes estadounidenses, tras la expulsión de un policía brasilero de EEUU

Israel y Hezbolá intercambian disparos en el sur del Líbano

Escándalo en Italia: una investigación judicial destapó una red de prostitución de la que participaban futbolistas y empresarios

Trump contra Teherán: acusó al régimen de romper la tregua en "numerosas ocasiones"

Reabren en Ibiza la causa por la misteriosa muerte de la "pitonisa de los ricos" argentina

Balacera en zona Arqueológica de Teotihuacán deja dos muertos y cuatro heridos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
israel y hezbola intercambian disparos en el sur del libano
Guerra

Israel y Hezbolá intercambian disparos en el sur del Líbano

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Fraude en el Registro Inmobiliario: la defensa de un empleado vuelve a plantear la enfermedad mental para evitar el juicio

Fraude en el Registro Inmobiliario: la defensa de un empleado vuelve a plantear la enfermedad mental para evitar el juicio

Este es Jonathan Lucero, el único detenido por el crimen.
Olor a venganza

Atacaron a balazos la casa de la familia del único detenido por el asesinato de Villa San Patricio

Se viene la XXXI Feria Internacional de Artesanías. Mirá todo lo que hay que tener en cuenta para recorrerla.
Para agendar

La Feria Internacional de Artesanías se vivirá durante 10 días: cuánto saldrán las entradas

Sobreseerían a Pampita, una de las acusadas de quemar a un hombre en la Terminal
Lo último

Sobreseerían a "Pampita", una de las acusadas de quemar a un hombre en la Terminal

El otoño se hace sentir y la semana arranca con nubes y bajas temperaturas en San Juan.
Clima

Martes inestable en San Juan: lluvias, tormentas y poca amplitud térmica

Te Puede Interesar

Los homicidios de ancianos en robos que conmocionaron a San Juan
Antecedentes

Los homicidios de ancianos en robos que conmocionaron a San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Condenan a un pervertido a 7 años de cárcel: tenía imágenes de explotación sexual de niños y bebés
Era reincidente

Condenan a un pervertido a 7 años de cárcel: tenía imágenes de explotación sexual de niños y bebés

Confirmado: el anciano hallado muerto en su casa en Pocito fue asesinado en ocasión de robo
Horror

Confirmado: el anciano hallado muerto en su casa en Pocito fue asesinado en ocasión de robo

La reunión que tuvo lugar en Calingasta después de las polémicas declaraciones del presidente del Concejo
Clave

La reunión que tuvo lugar en Calingasta después de las polémicas declaraciones del presidente del Concejo

Violento choque en Rawson: un motociclista terminó hospitalizado
Siniestro

Violento choque en Rawson: un motociclista terminó hospitalizado