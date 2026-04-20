lunes 20 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Diplomacia

Dura respuesta de China a Estados Unidos: "Hagan algo concreto por el desarrollo de la Argentina"

La Embajada del gigante asiático emitió un duro comunicado contra declaraciones del diplomático norteamericano en suelo argentino, Peter Lamelas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los embajadores de China y EE.UU en la Argentina.

Los embajadores de China y EE.UU en la Argentina.

La embajada China en Buenos Aires cruzó a Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos, y le pidió que su país haga “algo concreto” por el “desarrollo” de la Argentina y el resto de América Latina y el Caribe.

Lee además
Las importadoras chinas están copando el microcentro sanjuanino. Los comercios tradicionales hablan de invasión.
Comercio

Fuerte crecimiento de negocios "made in China": desde el 2024 se multiplicaron en un 400%, repartidos en Capital y Rawson
indec informo superavit historico de 2.523 millones de dolares en la balanza comercial
Datos

INDEC informó superávit "histórico" de 2.523 millones de dólares en la balanza comercial

“El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, atacó y difamó deliberadamente la cooperación entre China y la Argentina, en una entrevista concedida en la provincia de Salta en la que también formuló declaraciones agraviantes sobre el vínculo entre China y América Latina y el Caribe”, comienza un comunicado el la sede diplomática. 

A continuación agrega que “sus comentarios ignoran la realidad, están plagados de prejuicios ideológicos y ponen al descubierto la mentalidad de suma cero de la Guerra Fría, que aún mantienen ciertos sectores estadounidenses que incitan a la confrontación entre bloques y a la división de esferas de influencia”.

“Al respecto, China expresa su fuerte descontento y rotundo rechazo”, añade la nota, que enseguida contrasta la postura del embajador con la del primer mandatario de su país.

“El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro que la relación bilateral con China es la más importante del mundo, reiterando que su mayor socio es China y que está dispuesto a profundizar la cooperación y los vínculos entre ambos países”, indica a continuación.

Acerca de la relación China-Estados Unidos

“En la actualidad, funcionan alrededor de 73.000 empresas estadounidenses en territorio chino, con una inversión total que supera los 1,2 trillones de dólares y una tasa de crecimiento compuesto anual del 9,8%. La gran mayoría de esas firmas ha adelantado que continuará operando en China, muchas de ellas ampliando sus inversiones”, comenta el comunicado. 

Enfatiza que “Estados Unidos no puede aplicar su política de `América Primero` y disfrutar de los beneficios de la cooperación con China y, al mismo tiempo, aplicar una doble vara hipócrita y criticar a otros países que buscan hacer lo mismo, es decir, cooperar con China”. 

“En la escena internacional del siglo XXI no deben repetirse los viejos guiones del siglo XIX. El rumbo de los países latinoamericanos debe ser elegidos por sus propios pueblos. Son ellos quienes tienen que decidir con quién cooperar y entabar amistades”, apunta.

Explica luego que “el vínculo entre China y América Latina y el Caribe es una cooperación Sur-Sur, que está basada en el apoyo mutuo sin cálculos geopolíticos”.

“En sus relaciones con la Argentina y otros países de América Latina y el Caribe, China siempre ha defendido los principios de igualdad y beneficio mutuo, y nunca ha buscado esferas de influencia ni actuado contra terceros. Esta cooperación provoca una sustancial mejora en los intereses fundamentales de todas las partes, tanto en el corto, como en el mediano y largo plazo”, continúa. 

Y finaliza: “Por todo esto, aconsejamos a las personas interesada que reconozcan la corriente principal del mundo actual. en lugar de esforzarse por exagerar lo que llaman la `amenaza china`, sería mejor que hicieran algo concreto por el desarrollo de Argentina y los países de América Latina y el Caribe”.

Temas
Seguí leyendo

Donald Trump anuncia la inminente firma de un acuerdo con Irán

La textil más importante de Mar del Plata, al borde de la quiebra

El consultor estrella del macrismo ahora asesora a un sanjuanino

El gobierno envió una nueva ley de Discapacidad, sin emergencia, con más restricciones, y menos beneficios

Las autoridades del INTI anunciaron "despidos masivos"

El Gobierno sumará funcionarios a la misa en Luján por el papa Francisco

El dólar cerró a 1.400 pesos para la venta y el Banco Central compró más de 100 millones

Javier Milei le dio el poder a Caputo de modificar las tarifas de gas en zonas frías

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
fracaso la conciliacion entre el cortista lima y el empresario vallejos: van a juicio por $60.000.000
Justicia Civil

Fracasó la conciliación entre el cortista Lima y el empresario Vallejos: van a juicio por $60.000.000

Por Luz Ochoa

Las Más Leídas

Fiscal Cristian Gerarduzzi
Resolución de Fiscalía General

Castigo a un fiscal sanjuanino: sanción y traslado a Flagrancia por irregularidades en su desempeño

Los terrenos están ubicados en la esquina de Sarmiento y Belgrano.
En detalle

La venta de 200 lotes en San Martín: cuánto cuestan, dónde están ubicados y cuáles son los requisitos

Quiénes dieron el sí en el casamiento top en Pocito que contó con la visita de Barassi
Boda de lujo

Quiénes dieron el "sí" en el casamiento top en Pocito que contó con la visita de Barassi

Fracasó la conciliación entre el cortista Lima y el empresario Vallejos: van a juicio por $60.000.000
Justicia Civil

Fracasó la conciliación entre el cortista Lima y el empresario Vallejos: van a juicio por $60.000.000

Quiso esquivar un control policial sobre Ruta 40, en Albardón, y terminó chocando con una moto.
Albardón

Un automovilista intentó esquivar un control policial haciendo la U y chocó con una moto en Ruta 40

Te Puede Interesar

Con precio aún sin definir, el Programa Garrafa Hogar en San Juan se lanzaría en mayo
Social

Con precio aún sin definir, el Programa Garrafa Hogar en San Juan se lanzaría en mayo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los tres acusados durante una de las audiencias.
Caso de trata de personas

Se viene el veredicto en el juicio contra la familia gitana acusada de retener y explotar a una adolescente en San Juan

Imagen ilustrativa
Fraude telefónico

Un jubilado sanjuanino fue estafado en $4.400.000 después de que hackearan el WhatsApp a su hija

Tras el traslado de la Mesa de Entrada de Defensa al Consumidor a planta baja en 2022 las denuncias aumentaron. Los nuevos boxes están ubicados en planta baja del Centro Cívico, núcleo 5.
Reclamos

Defensa al Consumidor en San Juan: en menos de cuatro meses se acumuló la misma cantidad de denuncias que en todo el 2025

Condenan a un pistolero con 11 causas que aterrorizaba a sus víctimas en Chimbas y Rawson
UFI Genérica

Condenan a un "pistolero" con 11 causas que aterrorizaba a sus víctimas en Chimbas y Rawson