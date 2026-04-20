lunes 20 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Industria

La textil más importante de Mar del Plata, al borde de la quiebra

La fábrica, que es un símbolo de la industria textil argentina, especialmente marplatense, produice ininterrumpidamente desde hace más de 45 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La empresa textil Textilana S.A., con más de 45 años de trayectoria en Mar del Plata y que fabrica los pulóveres Mauro Sergio, confirmó este lunes la apertura de un concurso preventivo, que es el paso previo a la quiebra.

Lee además
declararon la quiebra de una famosa empresa constructora: al menos dos sanjuaninos la denunciaron por estafas
Córdoba

Declararon la quiebra de una famosa empresa constructora: al menos dos sanjuaninos la denunciaron por estafas
una de las mas grandes fabricantes de electrodomesticos, al borde de la quiebra
Industria

Una de las más grandes fabricantes de electrodomésticos, al borde de la quiebra

La empresa textil informó que la decisión a “la contracción generalizada del consumo” y al “contexto macroeconómico actual”, aunque evitó hacer referencias concretas sobre el futuro de sus trabajadores, lo que generó preocupación en el sector.

El anuncio se produce en un momento sensible para el personal de la planta marplatense. En noviembre pasado, la compañía había dispuesto la suspensión de 175 operarios hasta el 30 de marzo, período durante el cual abonó el 78% de los salarios. Los empleados fueron finalmente reincorporados el pasado 1 de abril, en medio de un clima de incertidumbre que ahora vuelve a intensificarse.

En su comunicado, la empresa definió la medida como parte de un “proceso de reordenamiento” destinado a “garantizar la plena operatividad” y “proteger el valor de la marca”. Además, aseguró que la apertura del concurso preventivo no afectará el abastecimiento a sus clientes y expresó su “confianza en el país”.

“Entendemos que el contexto macroeconómico actual exige decisiones firmes para asegurar la sostenibilidad a largo plazo y el cumplimiento de nuestros compromisos empresariales”, señalaron desde la firma.

El concurso preventivo es una herramienta judicial que permite a las empresas renegociar sus deudas con acreedores y evitar la quiebra, mientras continúan operando bajo supervisión judicial. En este caso, el proceso abre interrogantes sobre el impacto que podría tener en el empleo y en la continuidad de la actividad en la planta de Mar del Plata.

Seguí leyendo

SanCor solicitó la quiebra ante la Justicia tras un año en concurso y una deuda de US$120 millones

INDEC informó superávit "histórico" de 2.523 millones de dólares en la balanza comercial

Donald Trump anuncia la inminente firma de un acuerdo con Irán

Dura respuesta de China a Estados Unidos: "Hagan algo concreto por el desarrollo de la Argentina"

El consultor estrella del macrismo ahora asesora a un sanjuanino

El gobierno envió una nueva ley de Discapacidad, sin emergencia, con más restricciones, y menos beneficios

Las autoridades del INTI anunciaron "despidos masivos"

El Gobierno sumará funcionarios a la misa en Luján por el papa Francisco

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
fracaso la conciliacion entre el cortista lima y el empresario vallejos: van a juicio por $60.000.000
Justicia Civil

Fracasó la conciliación entre el cortista Lima y el empresario Vallejos: van a juicio por $60.000.000

Por Luz Ochoa

Las Más Leídas

Fiscal Cristian Gerarduzzi
Resolución de Fiscalía General

Castigo a un fiscal sanjuanino: sanción y traslado a Flagrancia por irregularidades en su desempeño

Los terrenos están ubicados en la esquina de Sarmiento y Belgrano.
En detalle

La venta de 200 lotes en San Martín: cuánto cuestan, dónde están ubicados y cuáles son los requisitos

Quiénes dieron el sí en el casamiento top en Pocito que contó con la visita de Barassi
Boda de lujo

Quiénes dieron el "sí" en el casamiento top en Pocito que contó con la visita de Barassi

Fracasó la conciliación entre el cortista Lima y el empresario Vallejos: van a juicio por $60.000.000
Justicia Civil

Fracasó la conciliación entre el cortista Lima y el empresario Vallejos: van a juicio por $60.000.000

Quiso esquivar un control policial sobre Ruta 40, en Albardón, y terminó chocando con una moto.
Albardón

Un automovilista intentó esquivar un control policial haciendo la U y chocó con una moto en Ruta 40

Te Puede Interesar

Con precio aún sin definir, el Programa Garrafa Hogar en San Juan se lanzaría en mayo
Social

Con precio aún sin definir, el Programa Garrafa Hogar en San Juan se lanzaría en mayo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los tres acusados durante una de las audiencias.
Caso de trata de personas

Se viene el veredicto en el juicio contra la familia gitana acusada de retener y explotar a una adolescente en San Juan

Imagen ilustrativa
Fraude telefónico

Un jubilado sanjuanino fue estafado en $4.400.000 después de que hackearan el WhatsApp a su hija

Tras el traslado de la Mesa de Entrada de Defensa al Consumidor a planta baja en 2022 las denuncias aumentaron. Los nuevos boxes están ubicados en planta baja del Centro Cívico, núcleo 5.
Reclamos

Defensa al Consumidor en San Juan: en menos de cuatro meses se acumuló la misma cantidad de denuncias que en todo el 2025

Condenan a un pistolero con 11 causas que aterrorizaba a sus víctimas en Chimbas y Rawson
UFI Genérica

Condenan a un "pistolero" con 11 causas que aterrorizaba a sus víctimas en Chimbas y Rawson