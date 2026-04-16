jueves 16 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Difícil panorama

SanCor solicitó la quiebra ante la Justicia tras un año en concurso y una deuda de US$120 millones

La cooperativa láctea formalizó la presentación ante la imposibilidad de saldar las deudas.

Por Agencia NA
image

La compañía láctea SanCor Cooperativas Unidas Limitada (CUL) solicitó su propia quiebra ante la Justicia en las últimas horas tras más de un año en concurso preventivo de acreedores y una deuda de US$120 millones.

Lee además
Panella visitó San Juan y defendió la solidez financiera de Fecovita en medio del conflicto con Iberte, el grupo vinculado al dueño de Gualcamayo, Juan José Retamero. video
Conflicto con impacto en San Juan

El presidente de Fecovita endurece la pelea con el dueño de Gualcamayo: "Nos debe plata"
plazo fijo: cuanto se puede ganar al invertir $1.000.000 a 30 dias con la tasa actual
Ahorristas

Plazo fijo: cuánto se puede ganar al invertir $1.000.000 a 30 días con la tasa actual

La presentación se llevó a cabo ante el Juzgado que lleva su caso en Rafaela, al enfrentarse con la imposibilidad de cumplir con un plan de pagos que salde las deudas constatadas con más de 1.500 acreedores, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

La firma láctea se encuentra en concurso preventivo desde febrero de 2025. En aquel momento, al realizar la solicitud judicial, lo planteaba como una salida a la crisis asegurando que “esto permitirá concretar, con el apoyo de herramientas técnicas y financieras adecuadas, una solución definitiva que garantice la consolidación de SanCor”.

Con el paso de los meses, la situación no cambió y sumado a la inexistencia de nuevas empresas interesadas en participar del negocio para propiciar una recuperación, SanCor decidió avanzar con el pedido formal de quiebra.

Al exponer la situación públicamente, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) precisó que la quiebra se da “luego de los informes elevados por la Sindicatura, el Comité Provisorio de Control y la co Administradora designada por el Juzgado, coincidentes todos en el probado estado de cesación de pagos, impotencia e insolvencia patrimonial general y definitiva de la concursada”.

La decisión que ahora materializa la cooperativa había sido pedida por el gremio en septiembre del año pasado, cuando los afiliados votaron elevar dicho reclamo a la Justicia, en el marco de una Asamblea Extraordinaria.

Con la quiebra solicitada, Atilra aseguró que “en términos de los hechos probados en la causa, el pedido no agrega ni quita nada, resultando a esta altura un gesto irrelevante que pone fin a una tozuda postura que negaba la realidad”.

Asimismo, planteó que “esta realidad que algunos de sus directivos nos supieron reconocer en forma privada y que ahora oficializan, demuestra que Sancor CUL se viene sosteniendo con el patrimonio de los trabajadores a quienes les deben ocho meses de sueldos más aguinaldos, con la asistencia material de Atilra desde el fondo solidario y la continuidad de las prestaciones de servicios de salud a los trabajadores y sus familias de parte de OSPIL, a pesar de que la empresa no le realiza los aportes”.

Al evaluar el escenario futuro que puede deparar la quiebra, el sindicato sostuvo que “tanto para los trabajadores como para nuestra entidad que los representa, el dictado de quiebra no constituye un final sino el comienzo de una nueva etapa”.

En ese sentido, consideró que hacia adelante “la marca Sancor, despojada de las estructuras que la llevaron al borde de su extinción, debe volver a florecer con el impulso de la nobleza y calidad de los productos que las y los trabajadores afiliados a Atilra elaboran”.

La crisis de SanCor se desencadenó en 2017 y dio paso a un proceso de reestructuración que no logró revertir la situación sino que redujo su producción de 4 millones de litros diarios a menos de 500.000, cerró plantas pasando de 12 a 6 y achicó la cantidad de empleados de 4.000 a menos de 1.000.

FUENTE: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

Fuerte crecimiento de negocios "made in China": desde el 2024 se multiplicaron en un 400%, repartidos en Capital y Rawson

Cosecha difícil, una jugada estratégica en Resero y el salto de Fecovita en San Juan

Proteínas alternativas: la carne de burro asoma como opción en el mercado sanjuanino

La insólita cifra que debe pagar en Mendoza un supermercado con sede en San Juan

Los bonos argentinos caen y el riesgo país repunta ante amenaza arancelaria de EE.UU.

La Argentina llegó a un acuerdo con el FMI para desbloquear un desembolso por USD 1.000 millones

Naturgy advirtió sobre fraudes con la electricidad en San Juan: qué hay que tener en cuenta

El plan oficial para mantener los canales limpios todo el año: un cambio inédito para San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Panella visitó San Juan y defendió la solidez financiera de Fecovita en medio del conflicto con Iberte, el grupo vinculado al dueño de Gualcamayo, Juan José Retamero. video
Conflicto con impacto en San Juan

El presidente de Fecovita endurece la pelea con el dueño de Gualcamayo: "Nos debe plata"

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
Educación

Paritaria docente: hubo acuerdo entre el Gobierno y los gremios

Yamila Atencio en la audiencia de este miércoles por la tarde.
Una mujer bajo sospecha

Estuvo presa por un asesinato y ahora fue detenida por darle tres puntazos a su vecina en el B° La Estación

Usó una tarjeta ajena para gastar miles de pesos, confesó que estaba apretado con la plata y ahora deberá pagar $700.000
Tribunales

Usó una tarjeta ajena para gastar miles de pesos, confesó que estaba "apretado con la plata" y ahora deberá pagar $700.000

Video: canta igual que Ulises Bueno y ahora sueña con conocerlo en San Juan
En las redes

Video: canta igual que Ulises Bueno y ahora sueña con conocerlo en San Juan

Uno de los tantos cortes de ruta de Capresmi. 
Panorama

Quién es quién en las seis cámaras mineras de Iglesia y sus redes de influencia político-empresarial

Te Puede Interesar

El Secretario de Medio Ambiente de La Rioja a Tiempo: No tenemos por qué pasar por tontos cuando solo queremos que Vicuña presente la DIA
EXCLUSIVO

El Secretario de Medio Ambiente de La Rioja a Tiempo: "No tenemos por qué pasar por tontos cuando solo queremos que Vicuña presente la DIA"

Por Natalia Caballero
Proyecto minero Vicuña   
Conflicto ambiental y tensión entre provincias

Freno a Vicuña: la Justicia de La Rioja le prohibió usar un camino clave hacia la mina

Harta que se burlen de mí: alarmas en un colegio sanjuanino, en medio de una ola de mensajes intimidantes en el país
Preocupación

"Harta que se burlen de mí": alarmas en un colegio sanjuanino, en medio de una ola de mensajes intimidantes en el país

Panella visitó San Juan y defendió la solidez financiera de Fecovita en medio del conflicto con Iberte, el grupo vinculado al dueño de Gualcamayo, Juan José Retamero. video
Conflicto con impacto en San Juan

El presidente de Fecovita endurece la pelea con el dueño de Gualcamayo: "Nos debe plata"

La otra disputa que tuvo San Juan con una provincia por el reclamo de un dique
Antecedentes

La otra disputa que tuvo San Juan con una provincia por el reclamo de un dique