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Las autoridades del INTI anunciaron "despidos masivos"

Miguel Romero, presidente del organismo, confirmó que desde el Ministerio de Desregulación piden una “nueva estructura“ y la ”desvinculación de 700 agentes“.

Por Agencia NA
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Las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) anunciaron “despidos masivos”, luego de que el presidente del organismo Miguel Romero confirmara que, desde el Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado comandado por Federico Sturzenegger, solicitan “una nueva estructura” y la “desvinculación de más de 700 agentes”.

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Esta información surgió luego de que finalizara el encuentro que se llevó a cabo, durante este mediodia, con el Consejo Directivo y funcionarios de primera línea del INTI.

“La cantidad de bajas que se pide desde el Ministerio de Sturzenegger es muy superior a los 700 despidos que se están comentando, incluso ese número podría solo representar la mitad de lo que le exigen desde el Gobierno Nacional”, manifestaron desde un comunicado.

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Por su parte, Romero manifestó que si esos despidos se concretan “no serán bajo su gestión”, ya que “ni él ni ninguno de sus funcionarios los van a firmar”: "El acuerdo no era este, era bajar servicios pero no despedir", agregó.

En este contexto, los trabajadores y delegados del INTI convocaron a una jornada de lucha para este martes 21, a partir de las 10, donde habrá una conferencia de prensa en al puerta del organismo, con el objetivo de repudiar el accionar del Gobierno Nacional “por la situación a la que los han llevado” y por las consecuencias que esto acarreará no sólo puertas adentro, sino también fuera del Instituto.

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