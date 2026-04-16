Anuncian un paro en los vuelos de todo el país por el despido de 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) atraviesa una nueva etapa de ajuste con el inicio de un proceso de despidos que impactará de lleno en su estructura operativa. Este jueves comenzó la desvinculación de 140 trabajadores , una medida que, según advierten tanto empleados como directivos del organismo, podría ser apenas la primera fase de un recorte más amplio.

La decisión generó una inmediata reacción gremial. Desde ATE-SMN confirmaron al diario La Nación la puesta en marcha de medidas de fuerza, entre ellas un paro activo que implicará la interrupción de todas las tareas consideradas no esenciales. La protesta tendrá consecuencias concretas en la operatoria aerocomercial: de acuerdo con fuentes sindicales, el viernes 24 de abril, entre las cinco de la mañana y el mediodía, no se registrarían despegues ni aterrizajes en los aeropuertos del país, salvo en casos de vuelos sanitarios o humanitarios. El SMN cumple un rol central en este esquema, ya que es el organismo encargado de generar los pronósticos aeronáuticos indispensables para habilitar las operaciones aéreas.

Puertas adentro, el impacto de los despidos ya se percibe como significativo. Distintas fuentes internas indicaron que la reducción de personal podría alcanzar, en una segunda etapa, a un total de 240 trabajadores sobre una planta de 972 empleados, de los cuales 780 pertenecen al ámbito civil. De concretarse ese escenario, el número de trabajadores civiles quedaría reducido a 540, lo que implicaría una disminución cercana al 30% de la dotación total.

El ajuste, que venía siendo anticipado en los pasillos del organismo desde hace semanas, se enmarca en un plan de “modernización” impulsado de manera conjunta por el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Sin embargo, en su implementación inicial, el proceso se tradujo principalmente en recortes de personal.

“Se elaboró una lista de 140 personas que van a ser desvinculadas del organismo. El Ministerio de Defensa está cumpliendo un pedido del Ministerio de Desregulación”, señalaron fuentes vinculadas con el proceso. Según explicaron, cada dirección debió definir qué trabajadores serían afectados, en función de cupos proporcionales asignados por área.

En ese contexto, allegados al director del SMN, José Mauad, sostuvieron que el funcionario “intentó todo lo que pudo, y que la posición de Desregulación era inamovible. Que no pudo hacer más. Y que si no lo hacían ellos, lo haría otro”. Desde el ámbito oficial, en tanto, indicaron que “las desvinculaciones fueron determinadas por Defensa y, a su vez, definidas por cada sector dentro del SMN”.

Los despidos afectan principalmente a trabajadores contratados bajo modalidades temporarias, enmarcadas en el artículo 9, una figura ampliamente utilizada en la administración pública nacional. Este grupo representaba más de la mitad del personal del organismo y, según denunciaron los propios empleados, no contempla indemnización en caso de desvinculación.

“Desde el Ministerio de Defensa llamaron por teléfono para notificar a los directores nacionales y a los jefes de cada área. Nos dijeron que se nos va a pagar el mes y las vacaciones. No tenemos indemnización por la figura administrativa bajo la que estamos contratados”, explicó una meteoróloga despedida.

A este escenario se suma la situación de al menos 31 trabajadores considerados en condiciones de jubilarse en el corto plazo. “Desde el Ministerio de Desregulación dijeron que hay que ‘esperar a que cumplan años’ para desvincularnos. Yo cumplo a fin de año y estoy en esa lista. Llevo 13 años trabajando acá”, relató una empleada que pidió preservar su identidad.

El recorte de personal pone en riesgo los pronósticos de desastres meteorológicos

El recorte actual se agrega a una serie de reducciones previas. Desde el inicio de la gestión, el SMN ya perdió más de 200 empleados. De acuerdo con datos oficiales difundidos al comienzo del mandato, el organismo requeriría una dotación óptima de 1.156 trabajadores, cifra que ya se encontraba comprometida antes de esta nueva ola de despidos.

Uno de los puntos más sensibles del ajuste es su impacto en la calidad de los pronósticos. Directores y especialistas advirtieron que una parte significativa de los trabajadores desvinculados cumple funciones como observadores meteorológicos, responsables de recolectar datos en las 125 estaciones distribuidas en todo el país.

Estos técnicos son los encargados de medir variables clave para la elaboración de pronósticos, así como para la generación de información destinada a sectores como la agricultura, la pesca y la gestión de emergencias climáticas. Su tarea resulta esencial para anticipar lluvias, tormentas, nevadas o eventos extremos.

En la Argentina, a diferencia de otros países, gran parte de este sistema sigue dependiendo de procesos manuales. Las estaciones requieren equipos de trabajo que realizan mediciones y cargas de datos de manera constante. La reducción de personal, coinciden fuentes técnicas y administrativas, podría derivar en un deterioro progresivo del sistema.

Algunos especialistas incluso advierten sobre un posible “desmantelamiento” si no se incorporan rápidamente tecnologías que permitan compensar la pérdida de recursos humanos. En la actualidad, el número de estaciones automáticas es limitado y no alcanza a cubrir la totalidad del territorio.

Si bien desde el ámbito oficial sostienen que estos equipos pueden adquirirse con relativa facilidad, expertos del propio SMN advierten que la calidad de los dispositivos varía considerablemente y que los modelos más económicos presentan mayores tasas de fallas.

“Para poder pronosticar necesitamos tener la mejor imagen posible, y esa imagen se construye a partir de datos de calidad. Menos datos implican pronósticos menos precisos”, explicó una meteoróloga afectada por los despidos. La especialista comparó el funcionamiento del sistema con una pantalla digital: a mayor cantidad de datos, mayor nitidez; en caso contrario, el resultado es una imagen fragmentada.

En este contexto, la continuidad y precisión de los pronósticos del SMN aparece como uno de los principales interrogantes frente a un ajuste que no solo redefine la estructura laboral del organismo, sino también su capacidad de respuesta ante fenómenos climáticos cada vez más complejos.