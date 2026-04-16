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Caselles se lanza en Caucete y se sube a la carrera electoral del 2027

La dirigente bloquista empezó a caminar el territorio y busca ser una alternativa para el 2027. Su postura sobre las tensiones con el oficialismo y el proceso de reorganización del bloquismo, ¿con candidato a gobernador?

Por Florencia García
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La referente del Partido Bloquista, Graciela Caselles, dejó una extensa serie de definiciones en su paso por Off the Record, donde confirmó que ya trabaja con la mira puesta en la intendencia de Caucete.

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“Sí, me gustaría”, respondió sin rodeos cuando fue consultada sobre una eventual candidatura. Según explicó, la posibilidad surge tanto de su decisión como del pedido de vecinos y militantes que reclaman “otra mirada” para el departamento. En ese sentido, contó que viene intensificando su presencia en territorio, con recorridas, reuniones y la reorganización del comité bloquista local, que, según señaló, se encontraba acéfalo.

“De acá al 2027 es una oportunidad para ayudar”, planteó, al tiempo que remarcó que su trabajo apunta a construir una alternativa política desde el contacto directo con la comunidad. En ese camino, destacó el rol de su fundación y el acompañamiento de distintos sectores del departamento.

Al trazar un diagnóstico de Caucete, la dirigente fue contundente. Definió al departamento como “postergado”, pese a su potencial como polo de desarrollo en el este sanjuanino. Señaló problemas estructurales como el estado de las calles, la falta de iluminación, deficiencias en servicios y dificultades en materia de seguridad, pero también hizo foco en la situación social.

A partir de ese panorama, Caselles planteó que cualquier proyecto de gestión debe comenzar por resolver lo urgente. “Hay que empezar por lo básico”, insistió, y luego avanzar en políticas de desarrollo vinculadas al turismo, la cultura y el deporte. En esa línea, cuestionó la falta de infraestructura en el departamento y la necesidad de acompañar a comerciantes, instituciones y sectores vulnerables.

Además, puso el foco en temas como la discapacidad y los adultos mayores, y remarcó la importancia de una administración “austera y transparente”, donde cada recurso tenga un destino claro. También cuestionó la falta de servicios esenciales, como la atención sanitaria local, y planteó que Caucete debe recuperar su rol dentro de la provincia.

En paralelo, la dirigente se refirió al presente del Partido Bloquista y confirmó que atraviesa una etapa de reconstrucción. Sobre la reciente reunión del comité central, que se desarrolló el pasado viernes, explicó que se trató de un espacio para ordenar el trabajo político y definir al 2026 como un año de construcción, con el objetivo de fortalecer cada departamento y promover nuevos liderazgos.

En ese contexto, no descartó que el espacio compita con candidato propio a gobernador, aunque aclaró que esas definiciones quedarán en manos de las bases y de la convención partidaria.

Consultada por la relación con el oficialismo, Caselles reconoció que hubo tensiones recientes, especialmente por decisiones en el ámbito legislativo, aunque descartó una ruptura. “No está roto nada”, afirmó, y sostuvo que el bloquismo mantendrá su postura de acompañar la gobernabilidad, independientemente del signo político del gobierno.

Al mismo tiempo, dejó en claro que el partido no renuncia a sus aspiraciones de poder. “Tenemos sueños”, expresó, al recordar la historia del espacio y su vocación de volver a gobernar.

En cuanto a la conducción partidaria, respaldó a Luis Rueda, a quien definió como un dirigente activo, con presencia y capacidad de trabajo. Destacó su formación y su vínculo con la militancia, y lo ubicó como parte de una nueva etapa del bloquismo, con mayor protagonismo de las bases.

En el tramo final, Caselles también se refirió a la situación nacional y expresó preocupación por el impacto de la crisis en la vida cotidiana. Habló de dificultades en el acceso a medicamentos, pérdida de empleo y cierre de empresas, y advirtió sobre el aumento de la demanda social. “Todos los días te piden lo más básico”, señaló.

Pese al contexto, sostuvo que la política debe dar respuestas y recuperar cercanía con la gente. En esa línea, reivindicó el trabajo territorial y la necesidad de “humanizar la política”.

Repasá la entrevista completa:

Embed - OFF THE RECORD | PERLITAS DE LA SEMANA Y VIENE GRACIELA CASELLES

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