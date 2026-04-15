Quejas por una larga fila que afectó a jubilados en el microcentro sanjuanino

Una extensa fila de jubilados se formó este miércoles por la mañana en pleno microcentro de San Juan. Este hecho generó malestar entre quienes debieron esperar durante horas para poder realizar un trámite judicial clave.

La situación se registró en las inmediaciones del Juzgado Federal N° 2, donde la cantidad de personas superó ampliamente la capacidad de atención. Según relataron los propios afectados, la convocatoria se concentró en un único día y horario, lo que derivó en una concurrencia masiva.

“Esto se generó hoy miércoles. Por los reclamos de pago de haberes jubilatorios se deben hacer por el juzgado federal, solo dieron los miércoles de 8 a 12 y la cantidad de jubilados es impresionante. Yo estoy reclamando ganancias”, contó uno de los presentes a Tiempo de San Juan.

Detrás de la fila, que llegó a extenderse por más de media cuadra, se encuentra un cambio en la modalidad de un trámite habitual. Jubilados que mantienen juicios contra el Estado -principalmente por descuentos vinculados al Impuesto a las Ganancias y otros ítems en sus haberes- debieron presentarse de manera presencial para firmar nuevamente el poder que habilita a sus abogados a continuar con las causas.

Hasta hace poco, ese procedimiento se realizaba en los estudios jurídicos, pero ahora exige la ratificación directa en sede judicial. La medida tomó por sorpresa a muchos, que fueron notificados de manera informal y en corto plazo, lo que derivó en una alta concentración de personas en un mismo día.

La atención, limitada a pocas horas, agravó la situación. En las primeras horas de la mañana, el ritmo fue lento y la fila avanzó con dificultad, lo que provocó demoras y complicaciones para quienes tenían otros trámites previstos. Algunos incluso aseguraron haber perdido turnos en otras dependencias.